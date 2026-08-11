Bảo vệ thị lực người trẻ trong thời đại số

Tốc độ gia tăng nhanh của cận thị tại Đông Á và Đông Nam Á có liên quan đến quá trình đô thị hóa, áp lực học tập, sự suy giảm các hoạt động ngoài trời và những thay đổi trong lối sống hiện đại.

Cùng với quá trình chuyển đổi số, việc học tập, làm việc và giải trí ngày càng gắn với màn hình thiết bị điện tử, bảo vệ thị lực cho thế hệ trẻ không còn là vấn đề của riêng ngành y tế mà đã trở thành yêu cầu của phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Theo Bệnh viện Mắt Trung ương, cận thị đã trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng đang nổi lên trên phạm vi toàn cầu.

Các dự báo cho thấy đến năm 2050, một nửa dân số thế giới sẽ mắc cận thị và khoảng 10% sẽ mắc cận thị nặng.

Đáng chú ý, tốc độ gia tăng nhanh của cận thị tại khu vực Đông Á và Đông Nam Á có liên quan chặt chẽ đến quá trình đô thị hóa, áp lực học tập, sự suy giảm các hoạt động ngoài trời và những thay đổi trong lối sống hiện đại./.