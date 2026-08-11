Israel, Mỹ trước những diễn biến mới tại eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm trong các diễn biến giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh Tehran đưa ra hàng loạt điều kiện để mở lại tuyến hàng hải chiến lược này. Các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman đang hướng tới việc thiết lập một cơ chế vận tải tạm thời, song việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz vẫn phụ thuộc vào những thỏa thuận rộng hơn giữa Washington và Tehran. Trong khi đó, Israel gần như không tham gia chiến dịch quân sự mới của Mỹ nhằm vào Iran. Diễn biến này cho thấy Washington đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong việc định hình các bước đi liên quan đến Tehran, đồng thời đặt ra những vấn đề mới đối với tính toán chiến lược và an ninh của Israel./.