Gần 5 triệu thuê bao điện thoại di động tại Mexico ngừng hoạt động

Gần 5 triệu thuê bao điện thoại di động tại Mexico đã ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh nước này triển khai quy định buộc người sử dụng đăng ký số điện thoại bằng mã số định danh cá nhân (CURP) nhằm góp phần ngăn chặn tội phạm tống tiền và các hành vi phạm pháp thông qua sử dụng điện thoại.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo của Công ty tư vấn viễn thông Competitive Intelligence Unit (CIU) đưa tin, số lượng thuê bao điện thoại di động tại quốc gia Mỹ Latinh này đã giảm từ 162 triệu số vào cuối năm 2025 xuống còn 157 triệu số vào tháng 6/2026.

Trong số này, khoảng 1,7 triệu số bị ngừng hoạt động trực tiếp do người sử dụng không hoàn tất thủ tục đăng ký theo quy định mới.

Số còn lại được cho là những số điện thoại không còn được sử dụng hoặc người dùng chủ động hủy, trong đó có nhiều số chỉ được duy trì để nhận cuộc gọi hoặc sử dụng trong thời gian ngắn.

Theo quy định mới, mỗi số điện thoại di động phải được gắn với mã số định danh cá nhân của người sử dụng. Số điện thoại đứng tên doanh nghiệp phải được liên kết với mã số đăng ký thuế.

Việc xác định rõ người sử dụng số điện thoại được Chính phủ Mexico kỳ vọng sẽ giúp cơ quan chức năng truy tìm những đối tượng sử dụng điện thoại để thực hiện hành vi tống tiền, lừa đảo và các hoạt động phạm pháp khác.

Tuy nhiên, việc số điện thoại bị ngừng hoạt động không đồng nghĩa tất cả những người dùng này đều vi phạm quy định. Theo CIU, một bộ phận người dân đã chủ động loại bỏ những số điện thoại không còn nhu cầu sử dụng.

Đáng chú ý, mặc dù số lượng số điện thoại giảm nhưng doanh thu của các nhà mạng vẫn tăng. CIU cho hay doanh thu thị trường viễn thông di động Mexico đạt 97,506 tỷ peso (khoảng 5,5 tỷ USD) trong quý 2/2026, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Chi tiêu bình quân của mỗi người sử dụng dịch vụ di động đạt 151,4 peso/tháng, tăng 6,4% và là mức cao nhất kể từ năm 2021.

Theo các chuyên gia CIU, nguyên nhân chủ yếu là người dân sử dụng ngày càng nhiều dữ liệu di động hơn cho việc truy cập internet, xem video, sử dụng mạng xã hội và các dịch vụ trực tuyến.

Vì vậy, dù số lượng số điện thoại giảm, người dùng còn lại có xu hướng lựa chọn các gói cước có dung lượng dữ liệu lớn hơn, qua đó giúp các nhà mạng duy trì đà tăng doanh thu.

Việc số lượng số điện thoại giảm mạnh nhưng doanh thu ngành viễn thông vẫn tăng cho thấy thị trường di động Mexico đang bước vào giai đoạn sàng lọc đáng kể.

Người dân có xu hướng loại bỏ những số ít sử dụng, trong khi dành mức chi tiêu cao hơn cho các dịch vụ dữ liệu phục vụ nhu cầu liên lạc và truy cập Internet. Điều này giúp các nhà mạng duy trì tăng trưởng doanh thu ngay cả khi tổng số số điện thoại đang hoạt động giảm./.