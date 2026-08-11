Apple cân nhắc cải tổ mạnh mẽ dòng sản phẩm Apple Watch

Công ty công nghệ Apple (Mỹ) đang cân nhắc một cuộc cải tổ toàn diện cho dòng đồng hồ thông minh Apple Watch, bao gồm cả khả năng ra mắt những sản phẩm không có màn hình.

Theo một báo cáo mới từ hãng tin Bloomberg, nhà sản xuất iPhone đang lên kế hoạch làm mới toàn bộ dòng Apple Watch với hàng loạt thiết kế mới.

Báo cáo cho biết vẫn chưa rõ liệu những thay đổi này có thực sự được triển khai hay không và thực hiện như thế nào, nhưng chúng có thể bao gồm diện mạo hoàn toàn mới cho thiết bị theo dõi sức khỏe của Apple.

Trong những năm gần đây, phần lớn ngành công nghiệp thiết bị theo dõi sức khỏe đã chuyển hướng sang các thiết bị không có màn hình - chẳng hạn như Whoop hay những vòng đeo tay theo dõi sức khỏe mới hơn từ các công ty như Fitbit và Garmin.

Những thiết bị này trông giống như những chiếc vòng tay đơn giản và truyền dữ liệu về điện thoại đã được kết nối. Các sản phẩm tương tự khác, ví dụ như nhẫn thông minh của Oura, cũng ngày càng trở nên phổ biến.

Cũng theo báo cáo trên, ông Eddy Cue, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng dịch vụ của Apple, người mới tiếp quản công việc phát triển các tính năng sức khỏe, được cho là rất ưa chuộng các thiết bị kiểu này. Tuy nhiên, ngoài Apple Watch, Apple vẫn chưa ra mắt bất kỳ thiết bị theo dõi sức khỏe nào khác.

Bản thân dòng Apple Watch cũng có thể sẽ được xem xét lại về mặt thiết kế. Ví dụ, Apple đã cân nhắc các loại và kích cỡ màn hình khác nhau, bao gồm cả màn hình tròn, mặc dù báo cáo lưu ý rằng một thiết bị như vậy khó có khả năng thực sự được tung ra thị trường.

Những thay đổi ít đột phá hơn có thể bao gồm việc bổ sung các mẫu cao cấp bên cạnh Apple Watch Ultra (dòng tập trung vào các hoạt động ngoài trời) và mẫu đồng hồ đắt tiền hợp tác với thương hiệu thời trang Hermès. Bloomberg đưa tin rằng Apple cũng đang cân nhắc các phiên bản mới với mức giá dễ tiếp cận hơn, bên cạnh phiên bản SE hiện có.

Báo cáo cho biết công ty vẫn chưa chốt hướng đi mới, nhưng rất muốn thổi luồng gió mới vào dòng sản phẩm vốn ít có sự thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Dòng sản phẩm này đang tụt hậu so với các sản phẩm khác về mặt doanh thu - tăng trưởng 7% trong quý vừa qua, trong khi mức tăng trưởng chung của toàn doanh nghiệp là 18%.

Thiết kế của Apple Watch hầu như không thay đổi kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2014. Mặc dù đã được bổ sung nhiều tính năng mới, bao gồm màn hình lớn hơn đáng kể ở bên ngoài cũng như nhiều thay đổi về linh kiện bên trong, nhưng thiết kế cốt lõi với hình dáng vuông bo tròn và màn hình hiển thị vẫn gần như được giữ nguyên.

Apple cũng đang lên kế hoạch thay đổi ứng dụng Health - vốn thu thập dữ liệu từ Apple Watch - cũng như các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thể chất nói chung của doanh nghiệp này.

Những thay đổi này có thể bao gồm việc bổ sung thêm các tính năng hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), phù hợp với xu hướng chung trên các sản phẩm của Apple nhằm mang đến một phiên bản trợ lý ảo Siri mới với AI ưu việt hơn vào cuối năm nay./.

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