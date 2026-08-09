Cloudflare ra mắt trình duyệt Kitesurf dành riêng cho các tác nhân AI

Cloudflare là công ty mới nhất tham gia cuộc đua phát triển trình duyệt web thế hệ mới. Tuy nhiên, thay vì giới thiệu một giải pháp thay thế trình duyệt web Chrome cho người dùng phổ thông, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng Internet này đã trình làng Kitesurf - một trình duyệt chạy trên nền tảng đám mây được thiết kế chuyên biệt cho các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI).

Phần mềm AI đang chuyển mình từ các chatbot chỉ biết trả lời câu hỏi sang những tác nhân có khả năng thực hiện công việc thay cho người dùng. Trong quá trình chuyển đổi này, trình duyệt đóng vai trò then chốt vì chúng cần có khả năng điều hướng và tương tác với các trang web giống như con người.

Cloudflare cho biết khác với các trình duyệt truyền thống dành cho con người, trình duyệt dành cho tác nhân AI không quan tâm đến những yếu tố giao diện như chủ đề (theme), thẻ (tab) hay tiện ích mở rộng. Thay vào đó, trình duyệt cho AI cần tập trung quản lý các cửa sổ ngữ cảnh, hiệu suất, chi phí token và khả năng mở rộng.

Công ty này cũng lưu ý rằng loại trình duyệt này đối mặt với các mô hình đe dọa khác biệt, chẳng hạn như nguy cơ bị tấn công và nhiều rủi ro bảo mật khác.

Với Kitesurf, các nhà phát triển AI có thể xây dựng phần mềm với khả năng điều hướng trang web, điền biểu mẫu và thực hiện những tác vụ khác trên trình duyệt mà không cần phải tự phát triển phần mềm trình duyệt riêng.

Cloudflare cho biết mới chỉ quyết định xây dựng Kitesurf cách đây 12 tuần và trình duyệt này vận hành hoàn toàn trên nền tảng serverless (không máy chủ) của công ty mang tên Workers.

Kitesurf hiện được cung cấp miễn phí trong giai đoạn thử nghiệm (beta) thông qua dịch vụ Browser Run; dịch vụ này cho phép các nhà phát triển lập trình để điều khiển và tương tác với các phiên bản trình duyệt không giao diện (headless browser) trên mạng lưới của Cloudflare.

Đối với các nhà phát triển, lợi thế mà Cloudflare đưa ra là Kitesurf giúp các tác nhân AI sử dụng web hiệu quả hơn và tiêu tốn ít tài nguyên tính toán hơn so với Chromium, từ đó giúp tiết kiệm chi phí. Theo công ty, Kitesurf đạt hiệu suất vượt trội về mức tiêu thụ CPU và bộ nhớ so với Chromium đối với các tác vụ phổ biến của tác nhân AI, chẳng hạn như chụp ảnh màn hình và trích xuất dữ liệu HTML.

Bản thân trình duyệt này được xây dựng từ nhiều công nghệ khác nhau, bao gồm công cụ kết xuất (rendering engine) dạng mô-đun từ Blitz; Stylo - công cụ phân tích cú pháp CSS của Firefox; và Boa JS - một công cụ ECMAScript viết bằng ngôn ngữ Rust.

Mọi thành phần còn lại đều vận hành bên trong môi trường Cloudflare Workers. Dù còn khá mới mẻ, Cloudflare cho biết Kitesurf đã vượt qua hơn 215.000 bài kiểm tra nền tảng web, đồng thời công ty vẫn đang bổ sung hàng trăm bài kiểm tra mới và đạt kết quả tốt mỗi tuần.

Cloudflare cũng ghi nhận vai trò của Obscura - một engine "headless" mã nguồn mở viết bằng ngôn ngữ Rust - trong việc truyền cảm hứng để họ phát triển Kitesurf; đồng thời cho biết bản chứng minh khái niệm (PoC) đầu tiên thực chất là phiên bản chuyển đổi của Obscura sang nền tảng Workers.

Engine Headless là thuật ngữ phần mềm dùng để chỉ một hệ thống hoặc công cụ cốt lõi (Engine) hoạt động độc lập mà không có giao diện hiển thị người dùng (GUI).

Cloudflare cho biết trình duyệt này hiển thị chính xác các trang như TodoMVC (một ứng dụng đo hiệu năng phổ biến dùng để so sánh các framework JavaScript), cũng như Wikipedia, Hacker News, Blog của Cloudflare và phần lớn giao diện quản trị (dashboard) của công ty này./.

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