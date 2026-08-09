Nghị quyết số 57: Hành động đột phá, lan tỏa kết quả

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng quản trị.

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đang được chuyển mạnh từ nghiên cứu, quán triệt sang hành động cụ thể, tạo ra sản phẩm rõ ràng, có sức lan tỏa.

Hỗ trợ trực tiếp hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệCác địa phương nâng cao hiệu quả quản lý khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo hướng khoa học, đồng bộ; bảo đảm theo dõi được tiến độ, nguồn lực và kết quả thực hiện, qua đó góp phần thúc đẩy nhanh việc đưa kết quả nghiên cứu vào giải quyết các bài toán thực tiễn.

Tại kỳ họp chuyên đề lần 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các dự án hạ tầng công nghệ số trọng điểm, khu công nghệ số tập trung. Cơ chế, chính sách này nhằm định hướng tập trung phát triển một số công nghệ chiến lược của tỉnh.

Mức hỗ trợ không quá 200 tỷ đồng/dự án. Đối tượng và loại hình dự án được hỗ trợ được áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân (trong nước hoặc có vốn đầu tư nước ngoài) thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, thuộc một trong các loại hình: Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; Dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; Dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo được Nhà nước hỗ trợ trực tiếp chi phí đầu tư xây dựng nhà máy, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị máy móc…

Ngày 7/8/2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VIII tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, dự án được hỗ trợ phải có phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh khả thi; tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu.

Bên cạnh đó, dự án chứng minh được kết quả đầu ra, hiệu quả kinh tế-xã hội và tác động lan tỏa đối với địa phương.

Với mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, giai đoạn 2026-2030, cùng với chuẩn hóa các chủ thể trong hệ sinh thái theo quy định chung, các chính sách riêng của Thành phố Hồ Chí Minh hướng mạnh hơn đến hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Nghị quyết 23/2026/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố quy định chi tiết về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ, có hiệu lực từ 1/7/2026, các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số có thể được hỗ trợ theo nhiều nhóm nhu cầu.

Dự án có thể được hỗ trợ chi phí mua công nghệ và bản quyền phần mềm, với mức tối đa 400 triệu đồng; nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm với mức tối đa 150 triệu đồng; đào tạo, thu hút chuyên gia, tối đa 100 triệu đồng; tư vấn pháp lý, tài chính và kiểm toán, tối đa 50 triệu đồng.

Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ của Thành phố giai đoạn 2025-2030 không chỉ hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động đăng ký bảo hộ quyền sở hữu mà còn hướng tới khai thác các giá trị và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Mức hỗ trợ có thể lên đến 30 triệu đồng đối với đăng ký sáng chế, bảo hộ, công nhận giống cây trồng; 15 triệu đồng đối với đăng ký kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; 60 triệu đồng đối với hoạt động đăng ký bảo hộ ở nước ngoài.

Thu hẹp khoảng cách số

Chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, khu vực biên giới vẫn là nơi gặp nhiều khó khăn về hạ tầng công nghệ và kỹ năng sử dụng thiết bị số. Nhiều người dân còn lúng túng khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt hay các kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên triển khai mô hình “Chiến sỹ quân hàm xanh đẩy nhanh chuyển đổi số,” lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số" đến đồng bào vùng biên, từng bước thu hẹp khoảng cách số và nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, mô hình đã đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đồng bào vùng biên; góp phần nâng cao kỹ năng số, cải thiện đời sống và tạo thêm nền tảng để xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, an toàn trong thời đại số.

Tổ truyền thông số của Đồn Biên phòng Nậm Nhừ thường xuyên xuống từng bản hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, tạo hòm thư điện tử, quét mã QR Code, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số thiết yếu. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại úy Quàng Anh Quân, Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cho biết, mỗi chi đoàn thành lập một tổ hỗ trợ số gồm từ 3-5 đoàn viên có kiến thức công nghệ thông tin để trực tiếp hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ và người dân sử dụng các nền tảng số.

Các đơn vị đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu đoàn viên, hình thành "Chi đoàn số," "Hồ sơ số," "Thư viện số," ứng dụng mã QR trong tuyên truyền pháp luật và đẩy mạnh sử dụng các nền tảng mạng xã hội chính thống phục vụ nhiệm vụ quản lý, tuyên truyền.

Việc số hóa dữ liệu nội bộ đã tạo nền tảng để các đơn vị đổi mới phương thức tuyên truyền. Thay cho những hình thức truyền thống, nhiều video, infographic và sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được xây dựng với nội dung ngắn gọn, trực quan, phù hợp thói quen tiếp cận thông tin của người dân.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên Lò Xuân Hạnh, mô hình "Chiến sỹ quân hàm xanh đẩy nhanh chuyển đổi số" đã mang lại hiệu quả rõ nét. 100% đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng được nâng cao năng lực số; dữ liệu được chuẩn hóa, thời gian xử lý hồ sơ công tác Đoàn giảm từ 30-50%; hàng nghìn lượt người dân khu vực biên giới được hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ số. Mô hình còn góp phần tăng cường tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, tại nhiều địa phương, đoàn viên, thanh niên đã đồng hành cùng chính quyền nâng cao năng lực số cho người dân.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị đã ra mắt Đội hình tình nguyện viên “Bình dân học vụ số vùng biên” năm 2026 gồm 33 thành viên. Việc thành lập Đội hình không chỉ cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, còn khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong đồng hành cùng thanh thiếu nhi và người dân vùng biên giới. Đây là mô hình thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế của cơ sở, góp phần bổ sung nguồn lực hỗ trợ các địa phương triển khai hiệu quả phong trào "Bình dân học vụ số."

Đội hình sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ tại 15 xã biên giới của tỉnh Quảng Trị. Trong đó, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh, các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ cài đặt, sử dụng các ứng dụng phục vụ đời sống; phổ biến kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, phòng tránh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng; đồng hành với thanh thiếu nhi trong tiếp cận tri thức số và ứng dụng công nghệ vào học tập, lao động, sản xuất.

Tinh thần hành động đột phá, lan tỏa kết quả trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày càng được thể hiện rõ với những sản phẩm thực tế, giải pháp có khả năng ứng dụng rộng rãi, phục vụ người dân, doanh nghiệp và tạo giá trị mới cho nền kinh tế. Qua đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW từng bước đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới./.

Những định hướng lớn trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW vừa được Văn phòng Trung ương Đảng ban hành.