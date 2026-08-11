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Pháp và Airbus vào cuộc điều tra sự cố máy bay Air India mất độ cao đột ngột

Các chuyên gia của BEA và Airbus sẽ đến New Delhi ngày 11/8 để phối hợp Cục Điều tra tai nạn máy bay Ấn Độ làm rõ nguyên nhân sự cố chuyến bay Air India bị mất độ cao đột ngột giữa hành trình.

Bích Huệ
Máy bay của hãng Airbus. Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)
Máy bay của hãng Airbus. Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ quan Điều tra và Phân tích An toàn hàng không dân dụng Pháp (BEA) và hãng chế tạo máy bay Airbus sẽ cử chuyên gia tới Ấn Độ hỗ trợ điều tra sự cố chuyến bay Air India từ Phuket (Thái Lan) đến New Delhi bị mất độ cao đột ngột giữa hành trình, khiến ít nhất 17 người bị thương.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, các chuyên gia của BEA và Airbus dự kiến đến New Delhi ngày 11/8 để phối hợp với Cục Điều tra tai nạn máy bay Ấn Độ (AAIB) làm rõ nguyên nhân sự cố.

Cuộc điều tra được tiến hành theo Phụ lục 13 của Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế, quy định cơ chế hợp tác giữa các bên trong điều tra tai nạn và sự cố hàng không.

Sự cố xảy ra ngày 4/8 trên chuyến bay AI2379 từ Phuket đến New Delhi, sử dụng máy bay Airbus A320 mang số đăng ký VT-EXO. Khi đang ở độ cao hành trình, máy bay bất ngờ tụt độ cao hơn 90m, trước khi phi hành đoàn ổn định máy bay và tiếp tục hành trình, hạ cánh an toàn tại New Delhi.

Airbus cho biết đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan điều tra theo quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO), đồng thời cử nhóm chuyên gia tới Ấn Độ để phối hợp với AAIB trong quá trình xác định nguyên nhân sự cố.

Theo Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ, chuyến bay có 137 hành khách, trong đó có 3 trẻ sơ sinh, cùng 8 thành viên tổ bay. Một số hành khách và tiếp viên bị thương sau khi máy bay mất độ cao đột ngột.

Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung kiểm tra dữ liệu chuyến bay, tình trạng kỹ thuật của máy bay, điều kiện khí tượng và các yếu tố liên quan đến hoạt động của tổ lái nhằm xác định nguyên nhân dẫn tới sự cố.

Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ cũng cho biết cơ trưởng chuyến bay được yêu cầu thực hiện xét nghiệm xác nhận sau khi kết quả sàng lọc ban đầu đối với chất tác động thần kinh cần được kiểm tra thêm. Kết quả cuối cùng hiện chưa được công bố.

Việc BEA và Airbus cử chuyên gia tham gia hỗ trợ được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực kỹ thuật cho cuộc điều tra, đồng thời giúp làm rõ nguyên nhân khiến máy bay mất độ cao đột ngột giữa hành trình.

Sự việc đang thu hút sự chú ý trong bối cảnh Air India và ngành hàng không Ấn Độ tiếp tục được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ về các tiêu chuẩn an toàn khai thác./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Điều tra sự cố máy bay Air India #Hợp tác quốc tế trong điều tra tai nạn hàng không #Nguyên nhân mất độ cao đột ngột Airbus A320
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