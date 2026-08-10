Dogo Onsen - suối nước nóng hơn 3.000 năm tuổi và những giá trị sức khỏe

Ngâm mình trong suối nước nóng, hay “onsen,” là một nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản.

Với người Nhật, onsen không chỉ là nơi thư giãn mà còn là không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi mọi người có thể tạm gác những khác biệt về tuổi tác và địa vị để cùng tận hưởng nguồn nước nóng tự nhiên.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong số những khu suối nước nóng nổi tiếng của Nhật Bản, Dogo Onsen ở thành phố Matsuyama, tỉnh Ehime, có vị trí đặc biệt với lịch sử hơn 3.000 năm.

Nằm giữa khu phố Dogo, Dogo Onsen Honkan là công trình tiêu biểu gắn liền với danh tiếng của khu suối nước nóng lâu đời này.

Được xây dựng năm 1894, Honkan là công trình bằng gỗ mang đậm dấu ấn kiến trúc thời Minh Trị. Tòa nhà có nhiều tầng, mái ngói xếp lớp, các khối nhà nối liền nhau cùng hệ thống hành lang và cầu thang bằng gỗ. Cấu trúc độc đáo tạo cho công trình vẻ cổ kính và khác biệt giữa không gian đô thị hiện đại của Matsuyama.

Dogo Onsen Honkan cũng được nhiều du khách liên tưởng tới nhà tắm kỳ ảo trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Vùng đất linh hồn (Spirited Away) của đạo diễn Hayao Miyazaki.

Hình ảnh tòa nhà nhiều tầng với kiến trúc phức hợp, đặc biệt khi lên đèn vào buổi tối, gợi nhớ đến không gian nơi nhân vật Chihiro làm việc giữa thế giới các linh hồn. Tuy nhiên, Dogo Onsen Honkan không được xác nhận là nguyên mẫu duy nhất của nhà tắm trong bộ phim.

Công trình còn gắn với nhà văn Natsume Sōseki và tiểu thuyết Botchan, tác phẩm lấy bối cảnh Matsuyama và góp phần đưa Dogo Onsen trở thành một địa danh văn hóa được biết đến rộng rãi.

Điểm đặc biệt của Honkan là công trình này không chỉ mang giá trị lịch sử, kiến trúc mà vẫn hoạt động như một nhà tắm onsen. Du khách có thể trực tiếp trải nghiệm văn hóa tắm suối nước nóng trong một công trình đã tồn tại hơn 1 thế kỷ.

Giữa thành phố Matsuyama hiện đại, Dogo Onsen Honkan tạo nên sự kết nối giữa lịch sử và đời sống đương đại, đồng thời góp phần giới thiệu văn hóa onsen của Nhật Bản tới du khách trong nước và quốc tế./.

Dogo Onsen Honkan - biểu tượng suối nước nóng hơn 3.000 năm tuổi của Nhật Bản Dogo Onsen là một trong những nguồn suối nước nóng lâu đời nhất Nhật Bản, nổi tiếng ở tuổi đời của nguồn nước, và ở tòa nhà chính Dogo Onsen Honkan với phong cách kiến trúc cổ truyền Á Đông.