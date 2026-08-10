Rủi ro ngày càng lớn trên hành trình vượt eo biển Manche

Ngày 10/8, lực lượng cứu hộ trên biển của Pháp và truyền thông Anh cho biết một chiếc xuồng nhỏ chở số người di cư cao kỷ lục đã vượt eo biển Manche để tới Anh, cho thấy tình trạng chở quá đông người trên các phương tiện vượt biển thô sơ, thiếu an toàn ngày càng đáng lo ngại.



Theo thông báo đăng trên mạng của Hiệp hội Cứu nạn trên biển quốc gia Pháp (SNSM), lực lượng chức năng ghi nhận 230 người, trong đó có hơn 20 trẻ em, trên một chiếc xuồng cao su rời bờ biển Đông Bắc nước Pháp vào cuối ngày 9/8 trong cảnh hỗn loạn.

Con số trên đã phá kỷ lục ghi nhận vào tháng trước, khi 165 người vượt tuyến hàng hải này trên cùng một chiếc xuồng. Tuần trước, một xuồng cao su hướng tới Anh chở hơn 150 người đã bị lật trên eo biển Manche sau khi động cơ bốc cháy, dẫn đến một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn.



Trong chuyến vượt biển mới nhất, các xuồng cứu hộ của Pháp đã hộ tống phương tiện chở người di cư tới vùng biển của Anh trước khi bàn giao cho lực lượng chức năng nước này.

Ông Jean-Marc Lamblin, Giám đốc chi nhánh địa phương của SNSM, cho biết chiếc xuồng cao su dài khoảng 15 m. Theo ông Lamblin, trong 3 tháng qua, lực lượng cứu hộ ghi nhận ngày càng nhiều xuồng cao su dài khoảng 15 m được sử dụng để chở người di cư.

Số người trên mỗi xuồng cũng liên tục tăng, từ hơn 150 người lên mức kỷ lục mới nhất là 230 người.



Bộ Nội vụ Anh không xác nhận con số cụ thể, song cảnh báo các băng nhóm tổ chức vượt biển đang sử dụng những phương thức ngày càng liều lĩnh và nguy hiểm.

Văn phòng Thủ tướng Anh cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng trẻ nhỏ bị đưa lên những phương tiện không bảo đảm an toàn hàng hải, cho rằng các đường dây buôn người đang bất chấp tính mạng con người để thu lợi.



Anh đang tìm cách hạn chế các chuyến vượt eo biển Manche vốn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và gây tranh cãi về chính trị. Trong những năm gần đây, mỗi năm có hàng chục nghìn người di cư tới vùng Đông Nam nước Anh bằng con đường này.



Kể từ khi lên nắm quyền năm 2024, Công đảng đã đẩy mạnh triệt phá các đường dây tổ chức vượt biển, đồng thời tăng cường hợp tác với Pháp.

Tháng 4 vừa qua, London và Paris ký một thỏa thuận mới có thời hạn 3 năm, theo đó Anh cam kết chi tối đa 766 triệu euro (897 triệu USD) để hỗ trợ Pháp tăng cường năng lực thực thi pháp luật./.

19 người thương vong khi vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ Trong bối cảnh tình trạng di cư trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp, 2 phụ nữ đã thiệt mạng và 17 người bị thương khi tìm cách vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh bằng thuyền nhỏ.

​

​