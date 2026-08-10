Thái Lan: Nổ súng tại văn phòng chính quyền tỉnh Nonthaburi

Theo truyền thông Thái Lan, ngày 10/8, một vụ nổ súng đã xảy ra tại trụ sở Tổ chức Hành chính tỉnh Nonthaburi, trong khuôn viên tòa nhà hành chính của tỉnh này.

Chủ tịch Tổ chức Hành chính tỉnh Nonthaburi, ông Thongchai Yenprasert, đã bị bắn trọng thương, trong khi tài xế riêng của ông cũng bị thương. Cả hai người đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, ông Thongchai đã không qua khỏi do vết thương nặng. Nghi phạm được xác định là Chalong Riewrang, cựu nghị sỹ tỉnh Nonthaburi.

Theo các nguồn tin, sau khi nổ súng, Chalong đã bắt xe ôm rời khỏi hiện trường, sau đó gọi cho bà Anchalee Pairirak-một người làm truyền thông, đang dẫn một chương trình trực tiếp.

Bà Anchalee đã thuyết phục nghi phạm giữ bình tĩnh, hạ súng xuống và chờ cảnh sát đến, đồng thời yêu cầu nhân viên liên hệ ngay với đồn cảnh sát Rattanathibet. Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm và đưa về trụ sở để tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Mỹ: Nổ súng tại nhà hàng ở bang Idaho gây thương vong Theo thông tin ban đầu, 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ nổ súng tại một nhà hàng đồ ăn nhanh ở bang Idaho, miền Tây nước Mỹ, song chưa rõ nghi phạm có nằm trong số này hay không.

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