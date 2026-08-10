Italy và Đan Mạch thúc đẩy siết chặt kiểm soát

Ngày 10/8, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen kêu gọi thúc đẩy các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt dòng người nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu.



Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trong thông điệp chung đăng trên mạng xã hội, hai nhà lãnh đạo nêu rõ: “Chúng tôi không chấp nhận tình trạng nhập cư không kiểm soát vào châu Âu và chúng tôi đã thúc đẩy một chính sách nhập cư nghiêm ngặt, cả ở các nước chúng tôi và ở châu Âu.”

Theo hai Thủ tướng, nhập cư bất hợp pháp gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với xã hội, như làm gia tăng tội phạm, tạo thêm sức ép đối với các dịch vụ công và làm suy giảm niềm tin của người dân.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng cần thiết lập các trung tâm hồi hương tại các nước thứ ba, đồng thời nhấn mạnh tính nghiêm trọng của những trường hợp người không có quyền cư trú nhưng phạm các tội nghiêm trọng, như bạo lực, buôn bán ma túy hoặc bạo lực tình dục.



Thủ tướng Meloni và Thủ tướng Frederiksen cho rằng người dân châu Âu đang kỳ vọng các nhà lãnh đạo chính trị đưa ra “những hành động cụ thể”, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các giải pháp nhằm tăng cường an ninh và bảo vệ cộng đồng, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương trước tác động của tình trạng nhập cư không được kiểm soát.

Hai nhà lãnh đạo thừa nhận hai bên có thể không đồng nhất quan điểm về mọi vấn đề, song khẳng định có thể phối hợp nhằm bảo vệ châu Âu và các giá trị chung.



Liên quan chính sách di cư, hai Thủ tướng cho rằng việc thay đổi cách áp dụng Công ước châu Âu về nhân quyền đối với công dân nước ngoài phạm tội nghiêm trọng sẽ tạo điều kiện tăng số vụ trục xuất.

Hai nhà lãnh đạo đồng thời kêu gọi triển khai các giải pháp bên ngoài lãnh thổ châu Âu, trong đó có việc thành lập các trung tâm hồi hương tại các nước thứ ba, và khẳng định đang tích cực thúc đẩy các sáng kiến này.



Thông điệp chung được đưa ra trong bối cảnh vấn đề di cư tiếp tục là một trong những chủ đề chính trị nhạy cảm tại Liên minh châu Âu (EU), khi các nước thành viên tăng cường kiểm soát biên giới, trong khi EU thúc đẩy các biện pháp quản lý dòng người di cư và phân định rõ hơn trách nhiệm của các nước thành viên trong hệ thống tị nạn chung./.

Mỹ siết chặt tiếp cận dịch vụ tài chính đối với người nhập cư bất hợp pháp Theo chính quyền Tổng thống Donald Trump, việc siết chặt tiếp cận dịch vụ tài chính sẽ tạo thêm động lực để nhiều người nhập cư bất hợp pháp rời khỏi nước Mỹ.