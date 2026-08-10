Indonesia: Thách thức mới từ những “con tàu bóng tối”

Indonesia đang tăng cường kiểm soát an ninh trên biển sau khi lực lượng chức năng chặn một tàu nước ngoài vận chuyển gần 1,3 tấn ketamine, một loại ma túy tổng hợp nguy hiểm, qua đó cho thấy những thách thức mới từ các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia sử dụng “con tàu bóng tối” để né tránh sự giám sát.



Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tư lệnh Hạm đội Indonesia, Phó Đô đốc Denih Hendrata cho biết Hải quân nước này sẽ tăng cường năng lực bảo đảm an ninh tại các khu vực biên giới, đặc biệt là những tuyến hàng hải có nguy cơ trở thành hành lang vận chuyển hàng lậu như quần đảo Riau.

Động thái này được đưa ra sau khi lực lượng phối hợp chặn tàu MV King Sun ở phía Bắc Tanjung Berakit giữa tuần trước và thu giữ gần 1,3 tấn ketamine.



Ông Hendrata cho rằng đặc điểm quốc gia quần đảo với đường bờ biển dài và nhiều điểm tiếp cận khiến Indonesia dễ trở thành mục tiêu của các mạng lưới buôn lậu xuyên quốc gia.

Vì vậy, Hải quân, Cơ quan Phòng chống ma túy quốc gia (BNN), Cơ quan Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt, các cơ quan tình báo cùng những lực lượng chức năng khác cần tăng cường phối hợp để phát hiện và ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép.

Một trong những trọng tâm của kế hoạch là phát hiện các “con tàu bóng tối” - những tàu cố tình tắt hệ thống theo dõi hoặc thay đổi thông tin nhận dạng nhằm che giấu hành trình và né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.



Theo ông Hendrata, hệ thống radar và các ứng dụng chuyên dụng đã phát hiện những dấu hiệu di chuyển bất thường của MV King Sun trước khi lực lượng chức năng tiến hành chặn tàu.

Nhà chức trách hiện điều tra khả năng con tàu này sử dụng giấy tờ giả hoặc thay đổi tên tàu để qua mặt các biện pháp kiểm soát an ninh hàng hải.



Tư lệnh Hạm đội Indonesia cho biết việc tăng cường kiểm soát biên giới phù hợp với chương trình nghị sự ưu tiên Astacita của chính phủ, trong đó có mục tiêu đấu tranh với hoạt động buôn bán ma túy và ngăn chặn các hoạt động thương mại bất hợp pháp gây thất thu ngân sách.

Ông Hendrata nhấn mạnh MV King Sun có điểm đến nằm ngoài lãnh thổ Indonesia, song tàu đã tìm cách đi qua vùng biển nước này. Một khi tàu đi vào vùng biển thuộc quyền tài phán của Indonesia, lực lượng chức năng có trách nhiệm tiến hành các biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật.



Sau vụ việc, Hải quân Indonesia khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng phối hợp với BNN, các cơ quan tình báo và Hải quan, đồng thời kết hợp tuần tra thường xuyên theo khu vực với công nghệ giám sát để ngăn vùng biển Indonesia trở thành điểm trung chuyển hoặc điểm đến của các loại hàng hóa bất hợp pháp./.

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