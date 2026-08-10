Chính phủ Thái Lan siết chặt kiểm soát sở hữu súng

Ngày 10/8, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul đã triệu tập lãnh đạo các cơ quan an ninh họp khẩn, yêu cầu tăng cường kiểm soát việc sở hữu và mang theo súng, sau vụ nổ súng tại trường Thepsirin Nonthaburi khiến nhiều người thương vong.



Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Adul Boonthamcharoen, Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan - Đại tướng Cảnh sát Samran Nuanma và Tổng Thư ký Văn phòng Ủy ban Phòng, chống tham nhũng trong khu vực công (PACC) Phumivisal Kasemsuk.



Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, Thủ tướng Anutin cho biết ông đã giao Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, các cơ quan an ninh và PACC phối hợp tăng cường tối đa công tác quản lý việc sở hữu và mang theo súng.

Trường hợp cần sửa đổi riêng các quy định pháp luật về vấn đề này, các cơ quan liên quan phải khẩn trương đề xuất; đồng thời tăng cường bắt giữ và xử lý hình sự những người mang súng trái quy định.



Thủ tướng Anutin nhấn mạnh việc mang súng trái phép sẽ bị coi là vi phạm pháp luật và bị xử lý, không thể viện lý do tự vệ để biện minh.

Thủ tướng cho biết giấy phép mang súng gần đây nhất được cấp cách đây 3 năm và mỗi giấy phép chỉ có thời hạn 1 năm, do đó hiện không ai được phép mang súng nếu không phải là nhân viên thực thi công vụ của Nhà nước.



Bên cạnh đó, Thái Lan sẽ tăng cường lập các chốt kiểm tra vũ khí. Thủ tướng cho biết Phó Thủ tướng Pakorn Nilprapath đang chuẩn bị dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan. Nếu cần thiết phải ban hành luật mới, dự thảo sẽ được trình Thủ tướng xem xét.



Đáng chú ý, nhiều trường học tại tỉnh Nonthaburi cũng đã chủ động tăng cường các biện pháp an ninh. Một số trường tổ chức kiểm tra ngẫu nhiên cặp sách học sinh ngay từ cổng trường, sử dụng thiết bị dò kim loại và máy quét để phát hiện vũ khí hoặc các vật thể đáng ngờ.

Một số trường còn tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên trong lớp học và phối hợp với cảnh sát, mạng lưới phụ huynh để tăng cường kiểm soát.



Các biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh chỉ trong vài ngày, tỉnh Nonthaburi xảy ra 2 vụ nổ súng khiến nhiều người thương vong.

Ngày 7/8, một nam sinh 14 tuổi được cho là đã lấy súng của người thân, sát hại ông bà tại nhà trước khi mang súng đến trường Thepsirin Nonthaburi và nổ súng.

Vụ việc khiến 9 người thiệt mạng, gồm đối tượng gây án, ông bà của đối tượng, 5 giáo viên và nhân viên nhà trường cùng một nữ sinh 12 tuổi tử vong sau đó do bị thương. Ngoài ra, vụ xả súng còn khiến khoảng 20 người bị thương.



Đến ngày 10/8, một vụ nổ súng xảy ra bên trong tòa nhà Tổ chức Hành chính tỉnh Nonthaburi, thuộc khuôn viên Tòa thị chính Nonthaburi, khiến Đại tá Cảnh sát Thongchai Yenprasert, Chủ tịch Tổ chức Hành chính tỉnh Nonthaburi thiệt mạng và tài xế riêng của ông bị thương.

Nghi phạm được xác định là Chalong Riaowrang, cựu nghị sĩ tỉnh Nonthaburi, sau đó đã tự thú và khai nhận rằng vụ việc liên quan đến tranh chấp khoản tiền 11 triệu baht (350.000 USD), song cho rằng mình nổ súng để tự vệ và không có ý định giết người.

Cảnh sát đang tiếp tục lấy lời khai, thu thập chứng cứ để xác định nguyên nhân, động cơ thực sự và xử lý vụ việc theo pháp luật./.

Vụ xả súng tại Thái Lan: Cảnh sát tiết lộ hành vi của nghi phạm trước khi gây án Vụ xả súng làm dấy lên tranh luận về thực trạng sở hữu súng tại Thái Lan, nơi ước tính có khoảng 10 triệu khẩu súng đang lưu hành và là nước thuộc nhóm có tỷ lệ sở hữu súng cao tại khu vực.

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