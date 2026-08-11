Trải nghiệm tinh hoa bánh Trung thu thủ công Sheraton Saigon

Bánh Trung thu vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng người Việt, nhất là với những ai xa xứ. Chiếc bánh là sợi dây kết nối văn hóa, tình thân mang theo hương vị đoàn viên vượt qua mọi biên giới.

Giữa nhịp sống hiện đại, bánh Trung thu thủ công vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng người Việt, nhất là với những ai xa xứ. Hơn cả một món quà, chiếc bánh là sợi dây kết nối văn hóa và tình thân, mang theo hương vị đoàn viên vượt qua mọi biên giới.

Tại Sheraton Saigon Grand Opera Hotel, hành trình hơn 23 năm gìn giữ nghệ thuật làm bánh Trung thu đã trở thành một di sản. Từng chiếc bánh ra đời hoàn toàn bằng tay tại gian bếp Li Bai, dưới bàn tay tài hoa của những đầu bếp giàu kinh nghiệm. Vỏ bánh mỏng chỉ 1mm, nhân bánh đa dạng với 8 hương vị truyền thống và hiện đại, không chất bảo quản – tất cả tạo nên chất lượng đặc trưng của một thương hiệu 5 sao.

Bộ sưu tập "Tinh Tú Kỳ Thiên" năm 2026 không chỉ là những chiếc bánh thơm ngon mà còn là những hộp quà có thể tái sử dụng như kỷ vật trường tồn. Đó là lý do thực khách trong và ngoài nước luôn dành sự tin tưởng đặc biệt cho bánh Trung thu Sheraton – nơi tinh hoa ẩm thực gặp gỡ tâm huyết của người làm nghề, và món quà không chỉ dừng lại ở hương vị mà còn ở những giá trị văn hóa sâu sắc./.