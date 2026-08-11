TP Hồ Chí Minh: Cháy cơ sở ván ép, lửa lan sang xưởng cơ khí

Khoảng 7 giờ 15 sáng 11/8 đã xảy ra một vụ cháy tại cơ sở ván ép ở khu vực Ấp 14, xã Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lan sang một xưởng cơ khí liền kề.

Thời điểm trên, người dân phát hiện khói bốc lên từ khu vực cơ sở ván ép. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa phát triển mạnh, tạo thành cột khói đen lớn bao trùm khu vực.

Khói từ đám cháy có thể nhìn thấy từ khoảng cách khá xa. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy khu vực xảy ra cháy gồm nhà xưởng có kết cấu chủ yếu bằng mái tôn.

Bên trong và phía trước xưởng có nhiều phương tiện, vật liệu và máy móc phục vụ sản xuất. Ngọn lửa và khói tập trung tại khu vực nhà xưởng, trong khi người dân đứng bên ngoài theo dõi vụ việc.

Khoảng 20 phút sau khi phát hiện cháy, nhiều xe chữa cháy cùng lực lượng chức năng được điều đến hiện trường.

Lực lượng chữa cháy triển khai phương tiện, vòi phun nước tiếp cận khu vực cháy, đồng thời tổ chức khoanh vùng, ngăn đám cháy tiếp tục lan rộng. Tại hiện trường, khói đen vẫn bốc cao từ khu vực nhà xưởng.

Một phần mái và khu vực bên trong cơ sở bị ảnh hưởng; nhiều vật dụng, vật liệu xung quanh được ghi nhận nằm ngổn ngang sau khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.

Theo nhận định ban đầu, vụ cháy có thể xuất phát từ sự cố chập điện và đến 9 giờ cùng ngày đã được khống chế. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, thống kê thiệt hại và tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy xảy ra trong bối cảnh thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua có diễn biến thất thường, sau nhiều ngày nắng nóng xen kẽ các cơn mưa rào ngắn vào chiều tối.

Ngày 9/8, thành phố đã xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, gây ngập cục bộ nhiều khu vực, góp phần làm giảm nền nhiệt tại nhiều khu vực.

Tuy nhiên, những ngày nắng nóng xen kẽ mưa vẫn có thể khiến nguy cơ cháy, chập điện tại các cơ sở sản xuất, nhà xưởng tồn tại, nhất là tại những nơi sử dụng nhiều thiết bị điện, tập kết vật liệu dễ cháy.

Người dân và các cơ sở sản xuất cần chủ động kiểm tra hệ thống điện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và không chủ quan trước diễn biến thời tiết./.

Liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà xưởng, cơ sở sản xuất vào đầu mùa mưa Theo lực lượng chức năng, dù đã bước vào mùa mưa nhưng nguy cơ cháy nổ tại các nhà xưởng, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa vẫn ở mức cao do thời tiết còn xuất hiện các đợt nắng nóng xen kẽ.

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