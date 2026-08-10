Hơn 800 vận động viên trẻ Việt Nam-Trung Quốc giao lưu tại Bằng Tường

Giải bóng rổ thiếu niên Việt Nam-Trung Quốc năm 2026 với chủ đề “Nam Cương Diên Biên” vừa được tổ chức tại thành phố Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc, tạo sân chơi thể thao và diễn đàn giao lưu văn hóa cho thanh thiếu niên hai nước khu vực biên giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, hoạt động này nhằm làm phong phú đời sống văn hóa, thể thao của thanh thiếu niên khu vực biên giới, đồng thời thúc đẩy giao lưu, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc.

Không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật, chiến thuật và thể lực, các trận đấu còn trở thành dịp để các cầu thủ nhỏ tuổi hai nước gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và tăng cường sự gắn kết. Trên sân đấu, các vận động viên đã thể hiện tinh thần thi đấu đoàn kết, nỗ lực và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Giải đấu năm nay thu hút 80 đội với hơn 800 vận động viên từ 6-16 tuổi tham gia, trong đó có 8 đội bóng thiếu niên đến từ Việt Nam, gồm các địa phương như Hà Nội, Lạng Sơn, cùng 72 đội bóng Trung Quốc đến từ 11 địa phương như Nam Ninh, Sùng Tả.

Phát biểu về ý nghĩa của giải đấu, Trưởng ban trọng tài Trịnh Nghị cho biết hoạt động không chỉ giúp các vận động viên trẻ rèn luyện kỹ năng chơi bóng, nâng cao thể chất và tinh thần thi đấu, mà còn tạo điều kiện để thanh thiếu niên hai nước tăng cường giao lưu, thúc đẩy trao đổi văn hóa.

Là thành phố cửa khẩu quốc tế của Trung Quốc, hướng tới khu vực ASEAN, Bằng Tường được xem là địa bàn quan trọng trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa và thể thao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Từ đầu năm 2026, địa phương này đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao song phương, trong đó có các trận bóng đá hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc (Bằng Tường-Lạng Sơn) và giải bóng rổ giao hữu “Việt-Trung BA."

Các hoạt động thể thao giao lưu giữa thanh thiếu niên Việt Nam và Trung Quốc đang ngày càng trở thành cầu nối hữu hiệu, góp phần tăng cường sự gần gũi, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Thông qua những sân chơi chung như bóng đá, bóng rổ, thế hệ trẻ hai bên không chỉ được rèn luyện sức khỏe, trao đổi kỹ năng mà còn có thêm cơ hội xây dựng tình bạn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, qua đó, góp phần vun đắp nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc./.

Phối hợp tuần tra liên hợp trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc Đồn Biên phòng Na Hình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Đại đội quản lý biên giới Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc) tuần tra liên hợp biên giới, đoạn từ cột mốc số 1055 đến cột mốc số 1059.