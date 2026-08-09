Hà Nội bế mạc Festival Võ thuật Quốc tế 2026, lan tỏa hào khí Thăng Long

Tối 9/8, tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Bế mạc Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội 2026.

Phát biểu bế mạc, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội năm 2026 không chỉ để lại ấn tượng qua những màn trình diễn và thi đấu đặc sắc, mà còn là không gian gặp gỡ, kết nối giữa các võ đường, môn phái, tổ chức võ thuật trong nước và quốc tế; tạo điều kiện để các võ sư, huấn luyện viên, vận động viên cùng nhau trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết và mở ra những cơ hội giao lưu, hợp tác.

"Từ Hoàng thành Thăng Long đến không gian hồ Hoàn Kiếm, từ những giá trị võ học truyền thống đến các môn võ hiện đại, Festival đã tạo nên nhịp cầu kết nối giữa di sản và đời sống đương đại, giữa bản sắc dân tộc và tinh thần hội nhập; góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thành phố Vì hòa bình, điểm đến an toàn, thân thiện, sáng tạo và giàu bản sắc," ông Phạm Tuấn Long nhấn mạnh.

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 với chủ đề "Hào khí Thăng Long-Tinh hoa võ Việt" tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long từ ngày 7-9/8 là hoạt động thiết thực của thành phố Hà Nội nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Trong ba ngày vừa qua, với sự tham gia của gần 2.000 võ sư, võ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sỹ thuộc 66 đoàn võ thuật, trong đó có 59 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trong nước và 7 đoàn quốc tế, Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội năm 2026 đã tạo nên một ngày hội võ thuật có quy mô lớn, giàu bản sắc và chất lượng chuyên môn.

Trong khuôn khổ Festival, các hoạt động trình diễn võ thuật truyền thống và hiện đại, thi đấu giao lưu, triển lãm võ phục, binh khí, hiện vật gắn với tư liệu lịch sử, trải nghiệm văn hóa cùng các hoạt động hưởng ứng tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, theo dõi, cổ vũ.

Đoàn võ thuật Indonesia biểu diễn tại Festival. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Với nội dung mới và khả năng lan tỏa rộng, Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội năm 2026 đã thu hút khoảng 15.000 lượt khán giả trực tiếp theo dõi và trên 100.000 lượt người theo dõi, tương tác qua các kênh truyền hình và nền tảng số.

Bên cạnh đó, 4 giải đấu hưởng ứng gồm: Nhu thuật, Lân-Sư-Rồng, Taekwondo và Vovinam Hà Nội mở rộng đã quy tụ 1.200 vận động viên và thu hút hàng nghìn lượt khán giả đến xem, cổ vũ, góp phần làm phong phú thêm chuỗi hoạt động của Festival.

Từ thành công của Festival lần này, Ban tổ chức sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức; từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế và hướng tới xây dựng Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội trở thành một sản phẩm văn hóa-thể thao đặc sắc của Thủ đô.

Trong những năm tiếp theo, Ban tổ chức mong muốn các liên đoàn, hội, môn phái, tổ chức võ thuật trong nước và quốc tế tiếp tục giữ mối liên hệ, gắn kết chặt chẽ; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; quan tâm đến công tác đào tạo, truyền dạy và phát triển phong trào; tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn, thi đấu lành mạnh, thể hiện tinh thần hào khí Thăng Long, tinh hoa võ Việt tiếp tục được lan tỏa trong đời sống./.

66 đoàn võ thuật lần đầu tiên hội tụ tại Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 Tối 7/8, Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 chính thức khai mạc, quy tụ 66 đoàn võ thuật trong nước và quốc tế cùng khoảng 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ.