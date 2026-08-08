Đội tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026

Malaysia và Thái Lan đã trở thành hai đại diện của bảng B góp mặt ở bán kết ASEAN Cup 2026 sau khi cùng có chiến thắng ở lượt cuối.

Ở trận đấu "sinh tử" trên sân vận động Kuala Lumpur, đội tuyển Malaysia đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Philippines nhờ pha lập công của Pavithran Gunalan.

Kết quả này đủ để đưa Harimau Malaya (Những chú hổ Mã Lai) thẳng tiến vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026 với tư cách nhì bảng.

Sau 4 lượt trận, đội tuyển Malaysia của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe giành được 9 điểm, đứng sau đội tuyển Thái Lan.

Ghi tên mình vào bán kết, đối thủ tiếp theo của đội tuyển Malaysia chính là đương kim vô địch Việt Nam.

Trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã giành được vị trí nhất bảng A với thành tích bất bại. Sau 4 lượt trận, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik giành được 10 điểm (hiệu số +12). Cụ thể, "các chiến binh Sao vàng" đã lần lượt vượt qua Timor Leste 7-0, hòa Singapore 0-0, thắng Indonesia 3-0 và vượt qua Campuchia 3-1.

Đây được xem là cặp đấu nhiều duyên nợ khi hai đội từng nhiều lần chạm trán nhau. Ở lần gặp nhau gần nhất vào tháng 3/2026, Việt Nam đã dễ dàng đánh bại Malaysia 3-1 trên sân Thiên Trường.

Thái Lan (áo xanh) vào bán kết với thành tích toàn thắng. (Nguồn: aseanutdfc)

Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Thái Lan tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 2-0 trước Myanmar trên sân nhà Rajamangala.

Worachit Kanitsribampen và Jehhanafee Mamah thay nhau lập công từ chấm đá phạt 11m ở hai hiệp đấu để mang niềm vui trọn vẹn về cho đội bóng xứ chùa Vàng.

Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Anthony Hudson hiên ngang tiến vào bán kết với thành tích toàn thắng, giành 12 điểm, ghi được 10 bàn thắng và không thủng lưới lần nào.

Thái Lan đã lần lượt vượt qua các đội tuyển Lào (5-0), Malaysia (2-0), Philippines (1-0) và Myanmar (2-0).

Với những gì đã thể hiện, Thái Lan sẽ là thách thức đối với các đối thủ của họ trong cuộc cạnh tranh ngôi vương ASEAN Cup 2026.

Giành ngôi nhất bảng A, đội tuyển Thái Lan sẽ đối đầu Singapore (nhì bảng A) tại vòng bán kết.

Tại giải đấu năm nay, Singapore không được đánh giá cao song đã thi đấu ấn tượng và cho thấy họ không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt.

Ở vòng bảng, đội tuyển Singapore cũng đã có được thành tích bất bại với hai chiến thắng (trước Campuchia và Timor Lester), khiến hai đội bóng mạnh là Việt Nam và Indonesia phải chia điểm.

Vòng bán kết ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra vào các ngày 15, 16, 18 và 19/8, với thể thức lượt đi và lượt về.

Cụ thể, vòng bán kết sẽ được mở màn bằng trận đấu lượt đi giữa Singapore và Thái Lan trên sân vận động Yishun (Singapore) vào ngày 15/8.

Ba ngày sau, Thái Lan và Singapore sẽ bước vào trận đấu lượt về trên sân vận động Rajamangala.

Ở cặp đấu còn lại, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân Kuala Lumpur của đối thủ Malaysia ở bán kết lượt đi vào ngày 16/8.

Sau trận đấu này, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu lượt về với Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/8.

ASEAN Cup 2026 ngày 8/8: Xác định đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bán kết Các đội tuyển Thái Lan, Myanmar, Malaysia và Philippines đang là những đối thủ tiềm tàng của đội tuyển Việt Nam tại vòng bán kết ASEAN Cup 2026.