ASEAN Cup 2026 ngày 8/8: Xác định đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bán kết

Vòng bảng ASEAN Cup 2026 sẽ khép lại vào hôm nay (8/8) với hai trận đấu tại bảng B. Thái Lan đối đầu Myanmar, trong khi Malaysia chạm trán Philippines.

Thái Lan, Myanmar, Malaysia và Philippines đều vẫn còn cơ hội đi tiếp. Đây cũng chính là những đối thủ tiềm tàng của đội tuyển Việt Nam ở bán kết.

Căng thẳng cuộc cạnh tranh

Trước lượt cuối bảng B, đội tuyển Thái Lan tỏ ra vượt trội so với phần còn lại để độc chiếm ngôi đầu khi toàn thắng 3 trận - giành chiến 9 điểm tuyệt đối, ghi 8 bàn và chưa thủng lưới lần nào.

Hai đội tuyển Malaysia và Myanmar đứng ngay sau với 3 điểm ít hơn, trong khi Philippines đang nắm trong tay 3 điểm.

Với cục diện hiện tại, đội bóng xứ chùa Vàng đang nắm ưu thế lớn và chỉ cần không thua Myanmar ở lượt đấu cuối là sẽ chắc chắn giành quyền vào bán kết với ngôi đầu.

Thậm chí, ngay cả để thua Myanmar, đoàn quân của huấn luyện viên Anthony Hudson vẫn sẽ đi tiếp nếu Malaysia không thắng Philippines.

Kịch bản phức tạp nhất xảy ra nếu Thái Lan thua Myanmar, đồng thời Malaysia đánh bại Philippines. Khi đó, cả ba đội Thái Lan, Myanmar, Malaysia sẽ cùng có 9 điểm và phải phân định thứ hạng bằng thành tích đối đầu giữa các đội liên quan.

Ở hai cuộc chạm trán trước đó liên quan đến 3 đội, Myanmar đã thua Malaysia 1-2, còn Thái Lan thắng Malaysia 2-0.

Kết quả này giúp Thái Lan đang nắm lợi thế về đối đầu và chỉ có thể bị loại khỏi giải đấu nếu như họ để thua Myanmar với cách biệt 4 bàn trong khi Malaysia vượt qua Philippines.

Tất nhiên, Thái Lan chắc chắn không muốn điều này xảy ra khi mà họ được đánh giá cao hơn đối thủ và có lợi thế thi đấu trên sân nhà Rajamangala.

Bên kia chiến tuyến, Myanmar đang là đội bóng bất lợi trong "cuộc chiến tam mã" với Thái Lan và Malaysia nhưng nắm quyền tự quyết. Myanmar chỉ cần thắng là sẽ ghi tên mình đi tiếp.

Còn với Malaysia, đội bóng này trước tiên cần phải giành chiến thắng trước Philippines mới tính đến các kịch bản có thể xảy ra.

Còn nếu rơi vào trường hợp không thắng, đội tuyển Malaysia phải hy vọng Myanmar nhận thất bại trong chuyến làm khách tại Thái Lan.

Philippines vẫn còn cơ hội và nếu đi tiếp họ sẽ là đối thủ của Việt Nam ở bán kết. (Nguồn: aseanutdfc)

Philippines là đội bóng đang gặp nhiều bất lợi nhất trong cuộc cạnh tranh tại bảng B. Đoàn quân của ông Carles Cuadrat mới chỉ mới giành được 3 điểm và phải thi đấu trên sân khách.

Tuy nhiên, trên lý thuyết, đội tuyển Philippines vẫn còn cơ hội lách khe cửa hẹp để góp mặt ở vòng đấu tiếp theo. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ, Philippines cần phải giành chiến thắng trước Malaysia tại Kuala Lumpur trong khi Myanmar thua Thái Lan.

Khi đó, ba đội Philippines, Myanmar và Malaysia cùng có được 6 điểm; buộc phải phân định thứ hạng bằng thành tích đối đầu giữa các đội liên quan.

Hiện tại, đội tuyển Philippines đang thất thế so với hai đối thủ của mình. Philippines đã để thua thảm 1-4 trước Myanmar trong khi Myanmar thua Malaysia 1-2.

Như vậy, để có thể tạo bất ngờ, Philippines cần phải giành chiến thắng cách biệt 5 bàn trước Malaysia trong khi chờ Myanmar thua Thái Lan.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này chắc chắn không hề dễ dàng chút nào với thầy trò huấn luyện viên Carles Cuadrat.

Theo lịch thi đấu, hai trận Thái Lan-Myanmar và Malaysia-Philippines ở lượt cuối bảng B sẽ cùng diễn ra vào lúc 20g hôm nay.

Việt Nam chờ đợi đối thủ

Đội tuyển Việt Nam đã tiếp bước hành trình bảo vệ ngôi vương của mình bằng tấm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 với thành tích nhất bảng.

Sau 4 lượt trận, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik giành được 10 điểm (hiệu số +12). Cụ thể, "các chiến binh Sao vàng" đã lần lượt vượt qua Timor Leste 7-0, hòa Singapore 0-0, thắng Indonesia 3-0 và vượt qua Campuchia 3-1.

Đáng chú ý, ở lượt cuối bảng A, dù gặp đôi chút khó khăn song Việt Nam vẫn đánh bại Campuchia 3-1 nhờ cú đúp của Nguyễn Đình Bắc và pha phản lưới nhà của Im Vakhim.

Với tư cách nhất bảng A, đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết sẽ là đội nhì bảng B.

Cùng với đội tuyển Việt Nam, Singapore cũng đã vượt khó để góp mặt ở bán kết sau khi buộc Indonesia chia điểm với kết quả 1-1 ở trận cầu "sinh tử"./.

Ông Kim Sang-sik trăn trở gì về hàng phòng ngự trước bán kết ASEAN Cup? Trả lời họp báo sau chiến thắng trước Campuchia, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam có đã nhiều khoảnh khắc mất tập trung và cần nhanh chóng khắc phục.