Truyền thông Hàn Quốc đánh giá cao đội tuyển Việt Nam với chuỗi 22 trận bất bại

Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Kim Sang Sik đang nhận được sự chú ý và đánh giá cao từ truyền thông Hàn Quốc sau khi kéo dài chuỗi bất bại lên 22 trận, qua đó tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026.



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, báo chí Hàn Quốc, trong đó có hãng tin Yonhap, ngày 9/8 đưa tin ở lượt trận cuối bảng A diễn ra ngày 7/8 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Campuchia 3-1.

Kết quả này giúp Việt Nam đứng đầu bảng A với 10 điểm sau 3 trận thắng và 1 trận hòa, vượt qua Singapore với 8 điểm. Đáng chú ý, chiến thắng trước đội tuyển Campuchia giúp đội tuyển Việt Nam nâng chuỗi bất bại ở các trận đấu quốc tế lên 22 trận, gồm 19 chiến thắng và 3 trận hòa. Thành tích này tiếp tục củng cố kỷ lục về số trận bất bại liên tiếp của đội tuyển Việt Nam, vượt xa mốc 18 trận trước đó.



Truyền thông Hàn Quốc đặc biệt chú ý đến thành tích của đội tuyển Việt Nam dưới thời Huấn luyện viên Kim Sang Sik, cho rằng chuỗi phong độ ổn định cho thấy sự tiến bộ và sức cạnh tranh ngày càng lớn của bóng đá Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam cũng đang được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ASEAN Cup 2026.



Đội tuyển Việt Nam hiện là đương kim vô địch sau khi đăng quang năm 2024 và đang hướng tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu, đồng thời giành chức vô địch thứ tư trong lịch sử giải đấu.

Tại bán kết, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu đội tuyển Malaysia. Đội tuyển Malaysia giành quyền đi tiếp sau khi đánh bại đội tuyển Philippines 1-0 trên sân nhà ngày 8/8, qua đó có 9 điểm sau 3 trận thắng và 1 trận thua, đứng thứ hai bảng B sau Thái Lan - đội toàn thắng cả 4 trận và giành 12 điểm. Malaysia mới một lần vô địch giải đấu, vào năm 2010.



Theo thể thức của giải, các trận bán kết và chung kết đều thi đấu hai lượt. Việt Nam sẽ làm khách trên sân Malaysia ở lượt đi ngày 16/8, trước khi trở về sân nhà đá trận lượt về ngày 19/8.

Nếu vượt qua Malaysia, Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp bán kết giữa Thái Lan và Singapore để tranh chức vô địch ASEAN Cup 2026./.

Ông Kim Sang-sik trăn trở gì về hàng phòng ngự trước bán kết ASEAN Cup? Trả lời họp báo sau chiến thắng trước Campuchia, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam có đã nhiều khoảnh khắc mất tập trung và cần nhanh chóng khắc phục.

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