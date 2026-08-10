ASEAN Cup 2026: Malaysia sẵn sàng tạo bất ngờ trước Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, huấn luyện viên tạm quyền Tan Cheng Hoe cho rằng đội tuyển Malaysia không có gì để mất khi đối đầu với đương kim vô địch Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026, đồng thời kêu gọi các học trò tận hưởng cơ hội thi đấu ở vòng 4 đội mạnh nhất.

Malaysia thẳng tiến vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026 với tư cách nhì bảng B, giành 9 điểm sau 4 lượt trận, xếp sau Thái Lan.

Sau 4 lượt trận, đội tuyển Malaysia thắng 3 trận trước Myanmar (2-1), Lào (4-0), Philippines (1-0) và thua Thái Lan 0-2.

ASEAN Cup 2026 mới là lần thứ hai Malaysia lọt vào bán kết giải vô địch Đông Nam Á kể từ năm 2018.

Sau trận thắng Philippines, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe chúc mừng các học trò đã vượt qua một trận đấu khó khăn. Tuy nhiên, chiến lược gia người Malaysia này cũng khẳng định nhiệm vụ trước mắt của đội tuyển là nhanh chóng hồi phục thể lực và chuẩn bị tốt nhất cho vòng bán kết.

Theo lịch thi đấu, tại vòng bán kết, Malaysia sẽ được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón đương kim vô địch Việt Nam vào ngày 16/8.

Truyền thông của Malaysia nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam bước vào bán kết với thành tích ấn tượng khi ghi 13 bàn trong 4 trận vòng bảng và chỉ để thủng lưới chỉ 1 lần duy nhất.

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe, người từng giữ vị trí trợ lý trong ban huấn luyện Malaysia khi đội tuyển nước này vô địch Đông Nam Á năm 2010 và sau đó dẫn dắt Malaysia giành ngôi Á quân vào năm 2018 sau khi thua chính Việt Nam ở chung kết. Ông thừa nhận các học trò của mình sẽ phải đối mặt với thử thách lớn.

“Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn, còn chúng tôi là đội ở thế yếu hơn. Các cầu thủ không có gì để mất. Khi đối đầu Việt Nam, chúng tôi cần tận hưởng khoảnh khắc này. Hy vọng sân vận động sẽ lại chật kín khán giả để cổ vũ cho đội tuyển,” ông Tan Cheng Hoe cho biết.

Nhà cầm quân Malaysia cũng cho rằng tinh thần và sự gắn kết trong đội hình đang ngày càng được cải thiện sau vòng bảng. “Tinh thần tập thể và mối quan hệ giữa các cầu thủ hiện rất tốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn những điểm cần cải thiện. Các cầu thủ đang ngày càng hiểu hơn về chiến thuật mà ban huấn luyện yêu cầu,” ông chia sẻ.

Một trong những nhân tố nổi bật của Malaysia ở vòng bảng là cầu thủ chạy cánh G. Pavithran. Cầu thủ 21 tuổi ghi bàn thắng đầu tiên ở một giải đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia bằng pha lập công quyết định trước Philippines, qua đó đưa Malaysia vào bán kết.

Pavithran cũng lần thứ hai được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận tại giải năm nay. Dù vậy, cầu thủ trẻ Malaysia tỏ ra thận trọng trước cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch Việt Nam. “Sau trận đấu với Philippines, chúng tôi phải tập trung vào trận gặp Việt Nam, hồi phục tốt, tập luyện nghiêm túc và chuẩn bị tối đa,” Pavithran cho biết.

Theo thể thức của giải, các trận bán kết và chung kết đều thi đấu hai lượt. Việt Nam sẽ làm khách trên sân Malaysia ở lượt đi ngày 16/8, trước khi trở về sân nhà đá trận lượt về ngày 19/8. Nếu vượt qua Malaysia, Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp bán kết giữa Thái Lan và Singapore để tranh chức vô địch ASEAN Cup 2026./.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026 Giành vị trí nhì bảng B sau trận thắng tối thiểu trước Philippines, đội tuyển Malaysia sẽ đối đầu đội tuyển Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2026.