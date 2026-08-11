Sắp xếp trường học: Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chính sách trước 30/11

Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản số 8617/BNV-TCBC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn chi tiết việc giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục chịu tác động từ việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập. Văn bản cũng siết chặt quy trình chỉnh lý, bàn giao và quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ nhằm bảo đảm tính liên tục, an toàn và không gây xáo trộn cho năm học mới.

Bảo đảm quyền lợi tối đa cho viên chức dôi dư

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công bằng, công khai và minh bạch. Việc giải quyết chính sách phải gắn liền với kế hoạch rà soát, bố trí đội ngũ nhà giáo và nhân viên hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục (như phục vụ dạy học, bán trú, thư viện, thiết bị, y tế học đường, chuyển đổi số...).

Đặc biệt, quá trình này phải phù hợp với kế hoạch năm học 2026-2027, tuyệt đối không làm gián đoạn công tác quản lý, dạy học và đánh giá học sinh của các nhà trường.

Đối với đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý (bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc): Sau khi tiến hành sắp xếp và bố trí vào các chức danh tương đương tại cơ sở giáo dục mới, các địa phương có trách nhiệm xem xét giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng dôi dư. Việc thực hiện tinh giản biên chế được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhằm bảo đảm quyền lợi và động viên tinh thần của đội ngũ, Bộ Nội vụ hướng dẫn: Đối với những viên chức lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm ở cơ sở mới nhưng có mức phụ cấp chức vụ thấp hơn cũ, hoặc được bố trí vào vị trí việc làm nhà giáo/vị trí khác (không còn giữ chức vụ lãnh đạo), thì sẽ được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng theo quy định tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP.

Đào tạo lại hoặc giải quyết tinh giản đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục

Đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục dôi dư sau sắp xếp, các địa phương cũng sẽ tiến hành rà soát, bố trí và giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo thẩm quyền dựa trên các điều khoản của Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP và Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Một điểm mới đáng chú ý là đối với các nhân sự hỗ trợ giáo dục thuộc diện được đào tạo, bồi dưỡng để chuyển đổi sang vị trí việc làm mới: Trường hợp cá nhân không đáp ứng yêu cầu theo quy định (kể cả trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng), địa phương sẽ xác định thời điểm nghỉ việc cụ thể để giải quyết chế độ thôi việc, nghỉ hưu hoặc tinh giản biên chế theo đúng quy định của pháp luật.

Về thời hạn giải quyết, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương xác định các trường hợp tinh giản biên chế để thực hiện cho nghỉ việc ngay. Thời điểm nghỉ việc muộn nhất là ngày 30/9/2026. Thời hạn hoàn thành chi trả chính sách tinh giản biên chế muộn nhất là ngày 30/11/2026.

Siết chặt quy trình bàn giao hồ sơ, học bạ số không để gián đoạn

Bên cạnh công tác nhân sự, Bộ Nội vụ đặc biệt lưu ý công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu lưu trữ khi sắp xếp cơ sở giáo dục. Nguyên tắc tối thượng là bàn giao nguyên trạng toàn bộ hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ sở giáo dục cũ cho cơ sở mới hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý.

Văn bản nêu rõ việc cấm tuyệt đối các hành vi chiếm giữ, tự ý hủy hoại hoặc làm thất lạc hồ sơ tài liệu, đồng thời yêu cầu tuân thủ nghiêm Luật Lưu trữ và Thông tư số 06/2025/TT-BNV.

Giáo viên Trường tiểu học Kim Thái (phường Nam Định) sử dụng học bạ số. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Đối với tài liệu giấy phải được thống kê, phân loại, đóng gói, niêm phong và xác nhận khối lượng đầy đủ (gồm hồ sơ cán bộ, tài chính, tài sản, chuyên môn) trước khi bàn giao.

Đối với tài liệu số và cơ sở dữ liệu, các cơ sở giáo dục phối hợp với đơn vị vận hành hệ thống để xác định phạm vi, thực hiện sao lưu, trích xuất dữ liệu, bảo đảm dữ liệu số được bàn giao kèm đầy đủ thông tin mô tả, bảo toàn tính vẹn toàn, xác thực để cơ sở mới vận hành công việc liên tục.

Đối với học bạ số, hồ sơ học sinh, dữ liệu tuyển sinh, dữ liệu kiểm định chất lượng và cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, công tác bàn giao phải diễn ra đồng bộ, chính xác tuyệt đối để phục vụ tra cứu liên tục, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh.

Đối với hồ sơ chứa bí mật nhà nước, Bộ Nội vụ yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Việc giao nhận tất cả các tài liệu bắt buộc phải lập thành Biên bản bàn giao chi tiết, có chữ ký và đóng dấu xác nhận của các bên.

Phân định rõ trách nhiệm người đứng đầu

Để triển khai hiệu quả hướng dẫn trên, Bộ Nội vụ giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp. Theo đó Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo giải quyết chính sách tinh giản biên chế đúng quy định; chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi sát sao hoạt động của các trường mới thành lập để kịp thời điều chỉnh nhân sự, tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo khắc phục tình trạng thừa/thiếu giáo viên, bố trí nhân sự và quan tâm bồi dưỡng vị trí mới cho nhân viên hỗ trợ thuộc thẩm quyền quản lý; giải quyết chính sách tinh giản theo quy định.

Người đứng đầu cơ sở cũ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra thất lạc hoặc tự ý hủy hồ sơ tài liệu trước khi bàn giao.

Người đứng đầu cơ sở mới lập danh sách nhân sự nghỉ việc trình cấp thẩm quyền phê duyệt; chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách và xây dựng kế hoạch quản lý, xử lý an toàn khối tài liệu tiếp nhận.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương chủ động phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

Bộ Giáo dục-Đào tạo yêu cầu địa phương bảo đảm đủ giáo viên sau sắp xếp trường học Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tiếp tục tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và nhân sự hỗ trợ giáo dục, bảo đảm tiêu chuẩn và phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm sau sắp xếp.