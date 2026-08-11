Hà Nội hướng dẫn học sinh đăng ký xét tuyển vào trường THPT Đặng Trần Đức

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có hướng dẫn cụ thể nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, phụ huynh trong quá trình đăng ký xét tuyển vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Đức năm học 2026-2027. Đây là trường công lập mới xây, vừa được đưa vào hoạt động, có địa chỉ tại phường Vĩnh Hưng. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 540 chỉ tiêu.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý thí sinh và phụ huynh chỉ thực hiện đăng ký xét tuyển, không phải đăng ký dự thi. Phụ huynh và học sinh cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, trường đăng ký và thông tin liên hệ trước khi hoàn thành đăng ký.

Đối tượng xét tuyển là học sinh đã tham dự Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội, đủ điều kiện xét tuyển theo quy định nhưng không trúng tuyển vào các nguyện vọng đã đăng ký.

Thời gian đăng ký xét tuyển từ 8 giờ ngày 11/8 đến 24 giờ ngày 16/8. Học sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của Thành phố tại địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Nhà trường xét tuyển theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu được giao. Kết quả trúng tuyển sẽ được công khai tại nhà trường và trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ https://hanoi.edu.vn. Học sinh trúng tuyển cần nộp hồ sơ đúng thời gian quy định.

Cụ thể, các bước thực hiện đăng ký xét tuyển như sau:

Hà Nội mở thêm trường mới, tuyển bổ sung 540 chỉ tiêu lớp 10 công lập Hà Nội thông báo tuyển 540 chỉ tiêu vào lớp 10 cho Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Đức. Đây là trường công lập mới xây, vừa được đưa vào hoạt động, có địa chỉ tại phường Vĩnh Hưng.

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