Xã hội

Giáo dục

Hà Nội hướng dẫn học sinh đăng ký xét tuyển vào trường THPT Đặng Trần Đức

Để tạo thuận lợi cho thí sinh, phụ huynh trong quá trình xét tuyển vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Đức năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có hướng dẫn cụ thể.

Phạm Mai
Phòng học tại Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Đức. (Ảnh: Sở GD-ĐT Hà Nội)
Phòng học tại Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Đức. (Ảnh: Sở GD-ĐT Hà Nội)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có hướng dẫn cụ thể nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, phụ huynh trong quá trình đăng ký xét tuyển vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Đức năm học 2026-2027. Đây là trường công lập mới xây, vừa được đưa vào hoạt động, có địa chỉ tại phường Vĩnh Hưng. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 540 chỉ tiêu.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý thí sinh và phụ huynh chỉ thực hiện đăng ký xét tuyển, không phải đăng ký dự thi. Phụ huynh và học sinh cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, trường đăng ký và thông tin liên hệ trước khi hoàn thành đăng ký.

Đối tượng xét tuyển là học sinh đã tham dự Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội, đủ điều kiện xét tuyển theo quy định nhưng không trúng tuyển vào các nguyện vọng đã đăng ký.

Thời gian đăng ký xét tuyển từ 8 giờ ngày 11/8 đến 24 giờ ngày 16/8. Học sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của Thành phố tại địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Nhà trường xét tuyển theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu được giao. Kết quả trúng tuyển sẽ được công khai tại nhà trường và trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ https://hanoi.edu.vn. Học sinh trúng tuyển cần nộp hồ sơ đúng thời gian quy định.

Cụ thể, các bước thực hiện đăng ký xét tuyển như sau:

anh-man-hinh-2026-08-11-luc-090615.png
anh-man-hinh-2026-08-11-luc-085757.png
anh-man-hinh-2026-08-11-luc-085814.png
anh-man-hinh-2026-08-11-luc-085836.png
anh-man-hinh-2026-08-11-luc-085848.png
anh-man-hinh-2026-08-11-luc-085854.png
anh-man-hinh-2026-08-11-luc-085921.png
anh-man-hinh-2026-08-11-luc-085930.png

(Vietnam+)
#hướng dẫn đăng ký xét tuyển lớp 10 Hà Nội #đối tượng xét tuyển vào trường THPT Đặng Trần Đức #thời gian và hình thức đăng ký trực tuyến #quy trình xét tuyển dựa trên điểm số cao thấp #quy định nộp hồ sơ sau khi trúng tuyển TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Học sinh ôn thi vào lớp 10. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Cần Thơ công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10

Mức điểm chuẩn năm nay cũng cho thấy sự chênh lệch đáng kể về sức hút giữa các trường, đặc biệt là nhóm trường chuyên và các trường ở khu vực trung tâm so với những trường ở địa bàn vùng sâu, vùng xa

Tin cùng chuyên mục

Những giờ học hè giúp học sinh có thêm môi trường học tập và rèn luyện. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Lớp học “0 đồng” lan tỏa tri thức trong dịp hè

Lớp học miễn phí được duy trì từ sự chung tay của nhà chùa và các giáo viên đã giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hình thành những thói quen tích cực trước khi bước vào năm học mới.