Thí sinh trúng tuyển đại học phải xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21/8

Hiện đa số các cơ sở giáo dục đại học đã công bố điểm chuẩn đầu vào năm 2026. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17 giờ ngày 21/8.

Đây cũng là điểm được các cơ sở đào tạo đại học yêu cầu thí sinh thực hiện ngay trong thông báo điểm chuẩn.

Các thí sinh không làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến trong thời gian quy định được coi là từ chối cơ hội trúng tuyển.

Trên cơ sở số thí sinh xác nhận nhập học, cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển các đợt tiếp theo (nếu có) và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 13/8 - thời điểm hạn cuối cùng các trường phải công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày 21/8./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn tuyển sinh đại học phân hóa theo nhóm ngành Tại Thành phố Hồ Chí Minh, mặt bằng điểm chuẩn có sự phân hóa giữa các nhóm ngành và phương thức xét tuyển; trong đó nhiều ngành thuộc nhóm kỹ thuật, công nghệ, logistics duy trì mức điểm cao.