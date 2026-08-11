Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội năm 2026 cao nhất 28,5 điểm

Sáng nay (11/8), Trường Đại học Y Hà Nội đã công bố điểm chuẩn đầu vào năm 2026.

Theo đó, điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông của trường dao động từ 17,75 điểm đến 28,5 điểm, tùy từng ngành.

Có điểm chuẩn cao nhất là ngành Y khoa với 28,5 điểm, tiếp đó là ngành Răng-Hàm-Mặt với 27,57 điểm.

Có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Công tác xã hội với 17,75 điểm.

Năm nay, trường tuyển 2.018 chỉ tiêu. Bên cạnh phương thức xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trường Đại học Y Hà Nội còn xét theo kết quả thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông năm 2026 của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội (SPT).

Điểm chuẩn cụ thể theo từng phương thức của từng ngành như sau:

STT

Mã xét tuyển

Tên ngành

Chỉ tiêu 2026

Điểm trúng tuyển

Xét theo điểm thi Tốt nghiệp THPT

Xét theo điểm thi SPT

1

7720101

Y khoa

440

28,5

-

2

7720101TH

Y khoa đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa

150

26,25

-

3

7720110

Y học dự phòng

100

20,25

-

4

7720115

Y học cổ truyền

80

24,7

-

5

7720501

Răng - Hàm - Mặt

120

27,57

6

7720301

Điều dưỡng

130

22,99

15,24

7

7720301TH

Điều dưỡng đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa

100

19,2

11,61

8

7720302

Hộ sinh

70

21,8

13,95

9

7720401

Dinh dưỡng

110

20,5

12,75

10

7720502

Kỹ thuật Phục hình răng

50

22,85

15,1

11

7720601

Kỹ thuật Xét nghiệm y học

80

24,17

16,79

12

7720601TH

Kỹ thuật Xét nghiệm y học đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa

80

19,35

11,73

13

7720602

Kỹ thuật Hình ảnh y học

100

23,75

16,25

14

7720602TH

Kỹ thuật Hình ảnh y học đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa

50

19,2

11,61

15

7720603

Kỹ thuật Phục hồi chức năng

70

23,7

16,2

16

7720603TH

Kỹ thuật Phục hồi chức năng đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa

70

19,95

12,3

17

7720609

Khúc xạ nhãn khoa

80

23,1

15,4

18

7720701

Y tế công cộng

80

20,8

14,76

19

7760101

Công tác xã hội

60

17,75

11,95

20

7310401

Tâm lý học

88

25,3

20,25

Tổng

2108



Tăng học phí gấp đôi, điểm chuẩn Trường Đại học Dược Hà Nội có giảm? Điểm chuẩn xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông của Trường Đại học Dược Hà Nội năm nay cao nhất là 23,5 điểm, giảm 1 điểm so với năm 2025.