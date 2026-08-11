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Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội năm 2026 cao nhất 28,5 điểm

Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông của trường dao động từ 17,75 điểm đến 28,5 điểm. Có điểm chuẩn cao nhất là ngành Y khoa với 28,5 điểm.

Hà An
(Ảnh: TTXVN)
(Ảnh: TTXVN)

Sáng nay (11/8), Trường Đại học Y Hà Nội đã công bố điểm chuẩn đầu vào năm 2026.

Theo đó, điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông của trường dao động từ 17,75 điểm đến 28,5 điểm, tùy từng ngành.

Có điểm chuẩn cao nhất là ngành Y khoa với 28,5 điểm, tiếp đó là ngành Răng-Hàm-Mặt với 27,57 điểm.

Có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Công tác xã hội với 17,75 điểm.

Năm nay, trường tuyển 2.018 chỉ tiêu. Bên cạnh phương thức xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trường Đại học Y Hà Nội còn xét theo kết quả thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông năm 2026 của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội (SPT).

Điểm chuẩn cụ thể theo từng phương thức của từng ngành như sau:

STT
Mã xét tuyển
Tên ngành
Chỉ tiêu 2026
Điểm trúng tuyển
Xét theo điểm thi Tốt nghiệp THPT
Xét theo điểm thi SPT
1
7720101
Y khoa
440
28,5
-
2
7720101TH
Y khoa đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa
150
26,25
-
3
7720110
Y học dự phòng
100
20,25
-
4
7720115
Y học cổ truyền
80
24,7
-
5
7720501
Răng - Hàm - Mặt
120
27,57
6
7720301
Điều dưỡng
130
22,99
15,24
7
7720301TH
Điều dưỡng đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa
100
19,2
11,61
8
7720302
Hộ sinh
70
21,8
13,95
9
7720401
Dinh dưỡng
110
20,5
12,75
10
7720502
Kỹ thuật Phục hình răng
50
22,85
15,1
11
7720601
Kỹ thuật Xét nghiệm y học
80
24,17
16,79
12
7720601TH
Kỹ thuật Xét nghiệm y học đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa
80
19,35
11,73
13
7720602
Kỹ thuật Hình ảnh y học
100
23,75
16,25
14
7720602TH
Kỹ thuật Hình ảnh y học đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa
50
19,2
11,61
15
7720603
Kỹ thuật Phục hồi chức năng
70
23,7
16,2
16
7720603TH
Kỹ thuật Phục hồi chức năng đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa
70
19,95
12,3
17
7720609
Khúc xạ nhãn khoa
80
23,1
15,4
18
7720701
Y tế công cộng
80
20,8
14,76
19
7760101
Công tác xã hội
60
17,75
11,95
20
7310401
Tâm lý học
88
25,3
20,25
Tổng
2108
(Vietnam+)
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