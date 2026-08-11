Bắc Giang: Xe tự chế rơi từ tầng 19 khiến một thanh niên tử vong

Chiều 10/8, trong quá trình thi công công trình thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang (nay thuộc phường Bắc Giang và phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh), xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một nam thanh niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình thi công tại một tòa nhà thuộc dự án, một xe tự chế phục vụ vận chuyển vật liệu xây dựng rơi từ tầng 19 của công trình xuống phía dưới, đè vào nạn nhân đang làm việc tại tầng 1, khiến nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, hiện trường được các lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ công tác khám nghiệm, xác minh, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định.

Theo báo cáo nhanh của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang, khoảng 14 giờ 15 ngày 10/8, Công an phường Bắc Giang tiếp nhận thông tin vụ việc do Trung tâm Cảnh sát 113, Công an tỉnh Bắc Ninh chuyển giao tại hiện trường công trình thuộc dự án nêu trên.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang Trần Văn Thanh đã chỉ đạo Công an phường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường có mặt tại hiện trường; phối hợp với Trung tâm Cảnh sát 113 và các lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, ổn định tình hình và triển khai các biện pháp xử lý ban đầu theo quy định.

Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang chỉ đạo Công an phường tiếp tục thực hiện các biện pháp xem xét, xác minh, làm rõ vụ việc.Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường được yêu cầu phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cung cấp thông tin, hồ sơ về công trình, dự án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân phường thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền.

Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan./.

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