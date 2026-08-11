Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phần lớn bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được nếu kiểm soát các yếu tố nguy cơ về hành vi và môi trường sống - thường dẫn đến những tình trạng như tăng huyết áp, tăng đường huyết, rối loạn mỡ máu, thừa cân và béo phì./.
Đưa kỹ thuật tim mạch chuyên sâu về Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, Viện xác định đưa các kỹ thuật can thiệp chuyên sâu về cơ sở Ninh Bình là nhiệm vụ trọng tâm.