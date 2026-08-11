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Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Phần lớn bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được nếu kiểm soát các yếu tố nguy cơ về hành vi và môi trường sống - thường dẫn đến những tình trạng như tăng huyết áp, tăng đường huyết...

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Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phần lớn bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được nếu kiểm soát các yếu tố nguy cơ về hành vi và môi trường sống - thường dẫn đến những tình trạng như tăng huyết áp, tăng đường huyết, rối loạn mỡ máu, thừa cân và béo phì./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tim mạch #S ức khỏe tim mạch #Bệnh tim mạch
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