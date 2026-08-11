Cựu Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa do lừa đảo góp vốn trồng sâm Ngọc Linh

Sáng 11/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo góp vốn dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh xảy ra tại Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Bị cáo duy nhất trong vụ án này là Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thủy làm chủ tọa phiên tòa. Một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh có 4 luật sư đăng ký tham gia bào chữa. Ngoài ra còn có 9 luật sư khác đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại tại phiên tòa.

Để chuẩn bị cho phiên xử, Tòa án còn triệu tập 55 người liên quan, 470 bị hại đến phiên tòa.

Theo tài liệu điều tra, bị cáo Hạnh bị xác định là đã có 2.346 hợp đồng với 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán tổng số tiền là 850 tỷ đồng, trong đó cơ quan điều tra đã ghi được lời khai của 298 nhà đầu tư góp vốn với tổng số tiền 241 tỷ đồng.

Do đó, tòa đã triệu tập 298 nhà đầu tư nói trên tới phiên tòa với tư cách là người bị hại trong vụ án.

Ngoài ra, một số nhà đầu tư cũng đã đến Tòa án mang theo các hợp đồng, tài liệu làm căn cứ chứng minh bị cáo Hạnh còn cầm tiền của họ. Vì vậy, tòa đã triệu tập những người này đến tham gia phiên tòa với tư cách là người bị hại để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho họ.

Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh bị xét xử về hành vi lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư tham gia dự án trồng Sâm Ngọc Linh. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Trong trường hợp những nhà đầu tư khác chưa được triệu tập tới phiên tòa, tòa án cho phép họ được quyền đến phiên tòa trình các hợp đồng, chứng từ, tài liệu chứng minh tư cách bị hại để tòa án tiếp tục cập nhật danh sách bị hại; xem xét, đảm bảo quyền lợi cho họ theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2017, Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh), do Hạnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty với mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng gồm: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng trồng cây sâm.

Tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, Công ty của Hạnh không có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh nhưng từ tháng 8/2020-3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kon Tum, tỉnh Quảng Nam (cũ) là thương hiệu quốc gia của Việt Nam để phục vụ cho người dân sử dụng, xuất khẩu mặt hàng sâm Ngọc Linh ra nước ngoài, hoạt động kinh doanh có hiệu quả và lấy tiền lợi nhuận từ hoạt động của công ty để trả lãi cho các nhà đầu tư.

Công ty đang cần vốn để hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hạnh cam kết lợi nhuận lớn, trả lãi cao tùy theo từng hợp đồng khách hàng ký với mức lãi suất chênh lệch từ 2-4%/tháng tương đương từ 24-48%/năm, lãi suất sẽ được trả hằng tháng cho nhà đầu tư đến khi hết hạn hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh dùng thủ đoạn sử dụng một phần tiền đã nhận để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Win-Win, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sâm Sâm, Công ty cổ phần Nông sản Trà My được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh với mục đích để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư là Công ty Mỹ Hạnh có dự án thật, nhưng sau đó không thực hiện theo hợp đồng.

Số tiền còn lại, Hạnh sử dụng trả tiền hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư, sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Cáo trạng kết luận, với thủ đoạn trên, từ tháng 8/2020-3/2023, Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng của 1.213 nhà đầu tư, thu được tổng số tiền gần 1.290 tỷ đồng. Trong số đó, Hạnh đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư với số tiền 441 tỷ đồng, trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư với số tiền 164 tỷ đồng, kèm theo tặng voucher trị giá hơn 34 tỷ đồng.

Đến nay, tài liệu điều tra xác định còn 2.346 hợp đồng với 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán tổng số tiền là 850 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã ghi được lời khai của 298 nhà đầu tư góp vốn với tổng số tiền 241 tỷ đồng.

Trong số đó, Hạnh đã trả gốc và lợi nhuận cho 255 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng. Còn lại, Hạnh chiếm đoạt số tiền hơn 194 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Các bị hại đề nghị xử lý Hạnh theo quy định của pháp luật và phải trả cho các bị hại số tiền bị chiếm đoạt còn lại.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày./.

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