Hà Nội hoãn phiên xét xử Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” đến 27/8

Sáng 11/8, Tòa án Nhân dân khu vực 2 - thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Việt Education) về tội “Lừa dối khách hàng” theo quy định tại Điều 198, khoản 2, điểm d - Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Hà bị cáo buộc gây thiệt hại cho hơn 700 khán giả đã mua vé với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Việt Education (viết tắt là Công ty Ngọc Việt) do Nguyễn Thị Thu Hà làm Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty này là đơn vị tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời” với nội dung biểu diễn các ca khúc của nhạc sỹ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Trần Tiến.

Ngày 22/12/2025, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đã có văn bản chấp thuận cho Công ty Ngọc Việt tổ chức chương trình ca nhạc nêu trên, thời gian dự kiến biểu diễn là 20 giờ ngày 28/12/2025 tại Cung điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Khi chấp thuận, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty Ngọc Việt phải đảm bảo các yêu cầu về quyền tác giả, quyền liên quan khi tổ chức chương trình.

Bản thân Nguyễn Thị Thu Hà đã có kinh nghiệm trong việc tổ chức các chương trình nghệ thuật âm nhạc nên biết rõ quy định của pháp luật về tổ chức biểu diễn nghệ thuật là phải xin phép, ký hợp đồng và trả tiền tác quyền với đại diện của các nhạc sỹ có sáng tác được sử dụng trong chương trình.

Tuy nhiên, Hà và Công ty Ngọc Việt đã không thực hiện ký hợp đồng và không trả tiền tác quyền đối với 24 sáng tác của các nhạc sỹ Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn.

Sau khi thu được tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng từ việc bán vé, Hà đã sử dụng một phần số tiền trên để thanh toán cho các chương trình biểu diễn trước đó, dẫn đến việc không có khả năng thanh toán theo đúng hợp đồng đối với Giám đốc âm nhạc của chương trình là ông Vũ Quang Trung và ban nhạc. Do đó, ông Trung cùng các nhóm nhạc công không đồng ý tham gia buổi biểu diễn.

Cáo trạng xác định, do Nguyễn Thị Thu Hà và Công ty Ngọc Việt đã không thực hiện rất nhiều khâu, công đoạn, đảm bảo thành phần quan trọng của buổi biểu diễn nên biết rõ buổi biểu diễn sẽ không thể diễn ra như kế hoạch nhưng không thông báo hủy diễn đến các khán giả. Thậm chí bị cáo vẫn tiếp tục chỉ đạo bán vé sau thời điểm 14 giờ ngày 28/12/2025.

Đến sát thời gian biểu diễn, Hà vẫn chỉ đạo nhân viên tổ chức đón khách vào Cung thể thao điền kinh trong nhà. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, khi tất cả khán giả đã có mặt đông đủ thì Hà mới thông báo trên sân khấu việc buổi biểu diễn bị hủy.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Nguyễn Thị Thu Hà đã gây thiệt hại cho 704 khán giả đã mua vé với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng; gây tổn hại đến uy tín của một số đơn vị đối tác và gây tổn hại tinh thần đối với các khán giả yêu mến các tác giả, tác phẩm và ca sỹ trong chương trình, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tại phiên tòa sáng 11/8, trong phần thủ tục, do vắng mặt nhiều bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan… nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa nhằm bảo đảm quyền lợi cho bị hại.

Phiên tòa sẽ được mở lại vào sáng 27/8./.

Nhà sản xuất 'Về đây bốn cánh chim trời' có thể đối mặt với hình thức xử lý nào? Theo luật sư, nếu đại diện Ngọc Việt gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản thì có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân, tùy theo số tiền chiếm đoạt.

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