Khi nào đầu tư đường sắt Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng kết nối với Trung Quốc?

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Ninh đề nghị quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai dự án tuyến đường sắt Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng kết nối với tuyến đường sắt Phòng Thành Cảng-Đông Hưng (Trung Quốc).

Theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt Việt Nam thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tuyến đường sắt Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái, chiều dài khoảng 187km, điểm đầu tại ga Nam Đình Vũ (Hải Phòng), điểm cuối tại khu vực Móng Cái (Quảng Ninh). Dự kiến tuyến được đầu tư với khổ đường 1.435mm, điện khí hóa, lộ trình nghiên cứu đầu tư trong giai đoạn 2021-2030.

Hiện nay, trên hành lang Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái có 2 phương thức vận tải đường bộ và đường thủy, trong đó vận tải hàng hóa chủ yếu bằng đường thủy nội địa và ven biển do chi phí thấp; tuyến đường bộ cao tốc Hạ Long-Móng Cái mới đưa vào khai thác, quy mô 4 làn xe, có thể đáp ứng được nhu cầu vận tải hành khách đến năm 2040, thực tế đang khai thác khoảng 9.000 xe/năng lực 45.000 xe (đạt khoảng 20% năng lực).

Theo quy hoạch, trên hành lang này có 3 phương thức vận tải đường biển, đường bộ và đường sắt, tuy nhiên, để giảm chi phí, hàng hóa sẽ ưu tiên vận tải bằng đường biển, đường sông; hành khách do đường bộ đảm nhận. Khi nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa đủ lớn sẽ đầu tư tuyến đường sắt.

Triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thỏa thuận chung giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với cấp có thẩm quyền phía Trung Quốc triển khai quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã giao Ban Quản lý dự án Đường sắt lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến đường sắt Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái để trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư, trong đó có nội dung về tiến độ, bố trí nguồn lực triển khai dự án.

Trong thời gian chưa đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung khai thác tiềm năng của hệ thống giao thông hiện có, đặc biệt là vận tải đường thủy nội địa kết hợp với vận tải biển ven bờ, cũng như hệ thống đường bộ để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân tại các địa phương có tuyến đi qua; bảo đảm giao thương liên thông giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Quá trình triển khai lập Quy hoạch chi tiết và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam, Ban Quản lý dự án Đường sắt phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Quảng Ninh để thông tin, trao đổi về kết quả nghiên cứu.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu quy hoạch chi tiết, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án tuyến đường sắt Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái tới cử tri tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội (nếu có yêu cầu)./.

Điều chỉnh đầu tư đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng để tối ưu hóa hiệu quả Không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp về vận tải, Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng còn được kỳ vọng tạo tác động lan tỏa đối với nền kinh tế và các địa phương dọc tuyến.