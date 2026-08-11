Chính thức tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai trên Quốc lộ 1A

Sáng 11/8, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) phối hợp cùng các đơn vị liên quan bắt đầu tiến hành tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai (trên Quốc lộ 1A, thuộc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai). Dự kiến việc tháo dỡ trạm thu phí hoàn thành vào cuối tháng 8 này.

Ghi nhận cho thấy, trong sáng nay các đơn vị huy động nhân lực, máy móc tiến hành tháo dỡ các kết cấu trạm, đóng một số làn đường (hướng từ Bắc vào Nam) qua trạm thu phí; gắn biển báo, bố trí nhân lực điều tiết giao thông; ngành chức năng Đồng Nai cũng có mặt tại hiện trường để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Từ thời điểm tháo dỡ trạm đến trưa cùng ngày, giao thông qua khu vực thông thoáng, không xảy ra ùn tắc.

Theo Khu Quản lý đường bộ IV, hợp đồng tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai có thời gian 90 ngày.

Các đơn vị phấn đấu cuối tháng 8 này hoàn thành tháo dỡ toàn bộ kết cấu trạm; sau đó sẽ gia cố, hoàn thiện mặt đường khu vực trạm thu phí.

Hai đầu cầu Đồng Nai là nơi tập trung nhiều đầu mối giao thông (ngã tư Vũng Tàu, ngã 3 Tân Vạn), lưu lượng phương tiện rất đông, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Để đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc trong quá trình tháo dỡ các đơn vị đã thống nhất phương án thi công; tổ chức phân luồng giao tại khu vực trạm thu phí.

Theo đó, nhà thầu phải có kế hoạch thi công cụ thể theo từng ngày; lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo tại khu vực thi công; bố trí người hướng dẫn, điều tiết phương tiện.

Việc tháo dỡ sẽ được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu trên từng làn đường, hạn chế phạm vi chiếm dụng mặt đường.

Trong mỗi giai đoạn thi công phải duy trì tối thiểu 3 làn xe ôtô và 1 làn xe máy lưu thông. Quá trình tháo dỡ trạm nhà thầu phải tăng cường nhân lực, máy móc nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Quá trình tháo dỡ nếu xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ, đơn vị thi công phải chủ động phối hợp với lực lượng chức năng để điều tiết; nhanh chóng dọn dẹp, giải phóng phạm vi thi công, không để ùn tắc kéo dài.

Trạm thu phí cầu Đồng Nai thuộc Dự án xây dựng cầu Đồng Nai và tuyến hai đầu cầu theo hình thức hợp đồng BOT; tháng 8/2020 trạm ngừng thu phí; năm 2023 Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) xác lập quyền sở hữu toàn dân dự án này.

Do những vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm nên khoảng 6 năm qua trạm thu phí vẫn chưa được tháo dỡ. Việc tồn tại trạm khi không còn chức năng thu phí khiến mặt đường bị thu hẹp, ảnh hưởng đến mỹ quan, an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận./.

Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông khi phá dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị thi công bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, người điều tiết giao thông, thu hẹp phạm vi rào chắn, không thi công dàn trải, thi công dứt điểm từng đoạn.