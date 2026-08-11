Trải nghiệm Lễ hội Cúng dừa của người Khmer tại Hà Nội

Lễ hội Thắk Côn, hay còn gọi là Lễ Cúng dừa, được cộng đồng người Khmer tại Cần Thơ (tỉnh Sóc Trăng cũ) tổ chức và duy trì liên tục suốt nhiều năm qua, là dịp để người dân tưởng nhớ và tri ân thần linh, ông bà tổ tiên đã phù hộ cho mùa màng bội thu, cầu mong mưa thuận gió hòa, cuộc sống yên lành.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày 3 đêm, bắt đầu từ ngày pinh-bôr khe-cheth đến ngày 2 rốch khe-cheth (tính theo lịch của người Khmer), vào ngày 15, 16 và 17 tháng 3 âm lịch hằng năm.

Ngày 23/8 tới đây, Lễ hội Cúng dừa này sẽ được tái hiện tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội). Đây là điểm nhấn của chuỗi hoạt động tháng 8 với chủ đề “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer,” diễn ra từ ngày 1 đến 28/8.

Chuỗi hoạt động nhằm giới thiệu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ, đồng thời mang đến không gian trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách.

Tham gia sự kiện có hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đến từ 11 địa phương đang hoạt động thường xuyên tại Làng. Riêng các chương trình điểm nhấn ngày 22 và 23/8 có sự tham gia của khoảng 30 nghệ nhân, diễn viên người Kinh và Khmer đến từ Cần Thơ.

Lễ hội Cúng dừa, được tái hiện từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 23/8, là lễ hội cầu an đặc sắc của đồng bào Khmer Nam bộ, phản ánh tín ngưỡng nông nghiệp truyền thống với ước nguyện mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cuộc sống bình an. Qua hoạt động này, du khách có dịp tìm hiểu đời sống tinh thần, tín ngưỡng và những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer.

Trong hai ngày 22 và 23/8, chương trình giao lưu “Về miền Tây” cũng sẽ diễn ra với nhiều hoạt động như biểu diễn đờn ca tài tử, dàn nhạc ngũ âm, trống Sa dăm, múa Rom Vông; trải nghiệm giã cốm dẹt, thưởng thức ẩm thực miền Tây và tìm hiểu du lịch Cần Thơ. Du khách có thể giao lưu trực tiếp với các nghệ nhân và khám phá bản sắc văn hóa Khmer ngay tại Thủ đô Hà Nội.

Trong tháng 8, không gian văn hóa Khmer sẽ phục vụ khách tham quan với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, nghề thủ công và ẩm thực đặc trưng Nam bộ; đồng thời tổ chức các chương trình văn hóa vùng miền, tái hiện đời sống và bản sắc của 16 dân tộc đang sinh hoạt tại Làng.

Chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 81 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa./.

Gắn kết cộng đồng từ điệu múa gáo dừa của người Khmer Tiếng “cốc, cốc” từ đôi gáo dừa là âm thanh của một nhạc cụ giản dị và là nhịp đập tinh thần của đồng bào Khmer - nơi điệu múa gáo dừa tồn tại như một phần ký ức tập thể, gắn bó bền bỉ qua bao thế hệ.

​

​