Quảng Trị: Mưa lũ gây chia cắt nhiều bản làng ở vùng biên giới

Sáng 11/8, Ủy ban Nhân dân xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị, thông tin mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều cầu, ngầm, tràn trên tuyến Tỉnh lộ 586 và các tuyến đường dân sinh qua địa bàn xã bị ngập, nước chảy xiết, gây chia cắt giao thông nhiều bản làng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo ông Trần Trọng Kim, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã A Dơi, khoảng 2 giờ ngày 11/8, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh, khiến mực nước tại nhiều vị trí trên địa bàn dâng cao.

Tại Tỉnh lộ 586, các ngầm, tràn ở khu vực Km31 và Km26 bị ngập sâu, dòng nước chảy mạnh. Khu vực thôn A Dơi Cồ và cầu tràn dẫn vào thôn Xy cũng xuất hiện tình trạng nước dâng cao, chảy xiết, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Trước tình hình trên, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, Ủy ban Nhân dân xã A Dơi đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành dựng rào chắn, bố trí lực lượng trực tại các điểm ngập, cảnh báo người dân không tự ý đi qua khi nước lũ còn cao, chảy xiết.

Trước đó, sáng 9/8, một số cầu, tràn trên địa bàn xã A Dơi cũng bị nước lũ dâng cao, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Hiện nay, trên địa bàn xã A Dơi mưa vẫn tiếp diễn. Chính quyền địa phương xã A Dơi tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ.”

Lực lượng chức năng được bố trí theo dõi tại các khu vực xung yếu, thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ, kiểm tra các ngầm, tràn, tổ chức cảnh báo, rào chắn tại những vị trí nguy hiểm; đồng thời chuẩn bị phương án sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân./.

Quảng Trị: Mưa lớn gây ngập cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất Mưa lớn tại Quảng Trị gây ngập cục bộ nhiều ngầm tràn ở Hướng Phùng, Lao Bảo, Tân Lập, Lìa, trong khi các khu vực miền núi được cơ quan chức năng cảnh báo đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

​