Núi lửa phun trào dữ dội tại Italy, giao thông hỗn loạn

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, đợt bùng phát mới nhất của Etna, núi lửa đang hoạt động mạnh nhất châu Âu, đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và giao thông trên đảo Sicily của Italy.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, nhà chức trách Itay ngày 10/8 chính thức nâng cảnh báo hàng không (VONA) tại khu vực lên mức đỏ - cấp độ nguy hiểm cao nhất.

Theo thông tin từ Viện Địa vật lý và núi lửa quốc gia Italy (INGV) và hãng thông tấn ANSA, sau nhiều ngày biến động tại miệng núi lửa Voragine, với độ cao hơn 3.400m, cùng các miệng phun phụ ở độ cao 2.750m và 2.360m, núi lửa Etna đã bước vào giai đoạn phun trào dữ dội.

Hoạt động này tạo ra các "đài phun lửa," phun trào nham thạch quanh khu vực đỉnh núi và phát thải cột tro bụi khổng lồ. Dòng dung nham tràn qua các miệng phun đã đổ xuống các thung lũng hoang vắng Valle del Bove và Valle del Leone, chảy xuống tới độ cao 1.370m so với mực nước biển - mức thấp nhất ghi nhận được trong nhiều tháng qua.

Cột tro bụi núi lửa hiện di chuyển theo hướng Nam-Đông Nam và Tây Nam đã trực tiếp quét qua thành phố Catania, phủ kín các sườn đồi, bãi biển, tuyến đường đô thị và hệ thống đường băng.

Tình trạng này buộc Công ty quản lý sân bay Catania (SAC) - đơn vị điều hành sân bay quốc tế Vincenzo Bellini vốn là trung tâm hàng không lớn nhất miền Nam Italy, phải ra lệnh đóng cửa toàn bộ không phận, đồng thời đình chỉ tất cả các chuyến bay đi và đến cho đến sáng 11/8 theo giờ địa phương.

Sự cố này đã khiến hàng nghìn du khách và người dân vào cảnh giao thông hỗn loạn. Nhiều chuyến bay phải chuyển hướng khẩn cấp sang sân bay Palermo ở phía bên kia đảo, khiến hành khách gặp nhiều khó khăn và phát sinh chi phí lớn do phải di chuyển bằng đường bộ.

Lớp tro bụi dày đặc trên đường phố không chỉ gây nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng mà còn khiến chính quyền địa phương phải chi ngân sách nhiều hơn để dọn dẹp.

Dù gây gián đoạn nghiêm trọng hạ tầng giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân địa phương, hiện tượng núi lửa Etna phun trào vẫn thu hút rất đông du khách đổ về khu vực chân núi để chiêm ngưỡng các dòng dung nham rực sáng trong đêm.

Tình hình này buộc chính quyền địa phương và SAC khuyến cáo người dân cùng du khách cần tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn, giữ khoảng cách cần thiết và chủ động cập nhật trực tiếp tình trạng chuyến bay với các hãng hàng không./.

Italy thử nghiệm UAV trong giám sát, dự báo hoạt động núi lửa Nhóm nghiên cứu dự kiến đưa UAV tới núi lửa Etna cao khoảng 3.000m ở miền Đông Sicily, nơi vừa ghi nhận đợt phun trào mới, để đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ trong điều kiện thực tế.