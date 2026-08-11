Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên cho xe buýt khi tổ chức giao thông đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên xe buýt khi tổ chức giao thông đô thị; trong đó nghiên cứu bố trí làn đường ưu tiên hoặc làn đường dành riêng trên một số tuyến phù hợp; đồng thời triển khai các giải pháp kết nối đa phương thức, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng phục vụ nhằm thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Theo quy định mới về quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên cho xe buýt lưu thông ở làn đường sát vỉa hè và được lưu thông hỗn hợp với xe gắn máy. Thành phố sẽ tổ chức làn đường ưu tiên hoặc làn đường dành riêng cho xe buýt trên một số đoạn, tuyến đường đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật.

Điểm dừng, nhà chờ xe buýt được ưu tiên bố trí tại khu vực đông dân cư, chung cư, bệnh viện, trường học và những nơi có nhu cầu đi lại lớn; đồng thời mạng lưới tuyến được kết nối với các đầu mối giao thông quan trọng như nhà ga đường sắt, sân bay, bến xe khách liên tỉnh và khu vực trung tâm đô thị. Tại các nhà ga đường sắt đô thị, sân bay sẽ bố trí các điểm dừng, điểm đầu, cuối tuyến thuận tiện cho hành khách tiếp cận.

Vận tải đa phương thức cũng được phát triển, tăng cường kết nối giữa xe buýt, xe buýt nhanh, đường sắt đô thị, buýt đường sông, xe đạp và đi bộ; phát triển mạng lưới xe đạp công cộng, làn đường dành cho xe đạp và các điểm đỗ xe đạp gần trạm dừng, nhà chờ, bến xe buýt, điểm trung chuyển.

Cùng với đó, công nghệ số được đẩy mạnh ứng dụng trong quản lý, điều hành và kết nối xe buýt với các phương thức vận tải khác; nhà chờ được nâng cấp với hệ thống chiếu sáng, camera giám sát, bảng thông tin điện tử và các tiện ích phục vụ hành khách.

Tại các điểm trung chuyển, bến xe, bãi đỗ và bãi kỹ thuật, khuyến khích bố trí điểm giữ xe, trạm sạc, tủ đổi pin cùng các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện.

Miễn vé xe buýt góp phần tạo thói quen sử dụng phương tiện công cộng cho người dân, giúp giảm phát thải, bảo vệ môi trường sống. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Hòa An, ngành chức năng đang tính toán bố trí làn riêng cho xe buýt trên các tuyến đường lớn, phù hợp trong một số khung giờ nhất định.

Tuy nhiên, việc triển khai gặp khó khăn do điều kiện hạ tầng hiện nay. Trước mắt, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng nghiên cứu thí điểm 1-2 tuyến xe buýt đi đúng giờ; trong đó ưu tiên các tuyến đông khách như tuyến số 33.

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu tỷ lệ thanh toán không tiền mặt trong dịch vụ xe buýt đạt 95%; đồng thời đặt mục tiêu 100% xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh. Việc đầu tư phương tiện đáp ứng quy chuẩn về giao thông tiếp cận cũng được khuyến khích, với tỷ lệ phương tiện có thiết bị hỗ trợ người khuyết tật tối thiểu 15%.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và công bố danh mục mạng lưới tuyến; quyết định mở tuyến xe buýt mới, điều chỉnh hoạt động tuyến và công bố tổ chức giao thông ưu tiên, làn dành riêng cho xe buýt trên các tuyến đường cụ thể.

Từ ngày 1/7, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt trên 134 tuyến. Sau hơn một tháng, lượng hành khách sử dụng xe buýt tăng mạnh. Từ ngày 1/7 đến 7/8, các tuyến này đã phục vụ hơn 10,5 triệu lượt khách, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2025./.

Thành phố Hồ Chí Minh phát hành thẻ giao thông công cộng cho metro và xe buýt Trường hợp được cấp thẻ là người có công với cách mạng; người khuyết tật; người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên; trẻ em dưới 6 tuổi (cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện đăng ký).