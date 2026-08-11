Chính trị

Hà Nội sắp xếp còn 14 sở chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

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Sáng 10/8, tại Kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Cụ thể, thành lập Sở Xây dựng thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội vào Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.

Thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch thành phố Hà Nội vào Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; thành lập Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội; tổ chức lại Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội #Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội #CQDP-bt TP. Hà Nội
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