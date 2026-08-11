Thông cáo báo chí số 09 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Thứ Ba, ngày 11/8/2026, ngày làm việc thứ chín, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị.

Tại phiên thảo luận có 39 đại biểu phát biểu, trong đó có 2 đại biểu tranh luận. Đa số ý kiến thống nhất về sự cần thiết ban hành Luật, cho rằng đây là yêu cầu cấp bách nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV và các chủ trương lớn của Đảng về phát triển đô thị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: Phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; áp dụng pháp luật; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách; thí điểm cơ chế, chính sách; cơ chế kiểm soát quyền lực, kiểm soát hậu kiểm; xã hội hóa hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính; quy hoạch của thành phố; quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian tầm cao; quản lý đô thị và nhà ở; phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng; đầu tư xây dựng công trình; dự án lớn, quan trọng; phát triển doanh nghiệp nhà nước và quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tiêu chí thành lập Khu thương mại tự do, Khu logistics tích hợp; các cơ chế, chính sách đối với khu phi thuế quan; phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; phát triển hạ tầng giao thông, vận tải, logistics và bảo vệ môi trường; phát triển hạ tầng năng lượng và công nghiệp năng lượng gắn với an ninh năng lượng quốc gia.

Các đại biểu tập trung cho ý kiến về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, đào tạo, hệ thống y tế, an sinh xã hội; thu hút nhà đầu tư chiến lược; các trường hợp thu hồi đất trên địa bàn thành phố; thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực; liên kết, phát triển vùng; phát triển kinh tế biển; cơ chế thực hiện biện pháp giảm phát thải khí nhà kính theo các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon; xử lý vi phạm, loại trừ, miễn trách nhiệm pháp lý…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án (Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án).

Tại phiên thảo luận có 16 lượt đại biểu phát biểu, trong đó đa số ý kiến thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm xây dựng hệ thống các tiêu chí, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu mới, là mục tiêu để các cơ quan phấn đấu; là công cụ, tiêu chí để Quốc hội đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan; đồng thời là cơ sở để tăng cường trách nhiệm giải trình, giám sát, kiểm soát quyền lực trong toàn bộ hoạt động phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; chỉ tiêu thu hồi tiền, tài sản trong các vụ việc, vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; chỉ tiêu kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội; các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân; tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan; việc giải quyết, xét xử vụ án hình sự, vụ việc dân sự, vụ án hành chính đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, hành chính; chỉ tiêu về người bị tạm giữ, người bị tạm giam trốn khỏi cơ sở giam giữ và tỷ lệ bắt lại; trách nhiệm và điều kiện bảo đảm thực hiện; điều khoản thi hành...

Kết thúc thảo luận, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Sang phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp riêng tại Hội trường, nghe: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trình bày Tờ trình của Chủ tịch nước về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo thuyết minh về hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Nội dung 3: Quốc hội họp riêng, thảo luận ở Tổ về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Thứ Tư, ngày 12/8/2026: Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về: Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội; Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; việc thành lập thành phố Quảng Ninh; Việc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường./.

Mở rộng cơ chế bứt phá, tăng phân quyền mạnh để phát triển đô thị bền vững Dự thảo Luật Phát triển đô thị sẽ tạo hành lang pháp lý mới cho phát triển các đô thị, đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đảm bảo an toàn pháp lý và tạo động lực tăng trưởng mới.