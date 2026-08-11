Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ dự Lễ truy điệu đồng chí Xaysomphone Phomvihane

Ngày 12/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam dự Lễ truy điệu đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại Thủ đô Vientiane, Lào.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, ngày 12/8/2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam dự Lễ truy điệu đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào tại Thủ đô Vientiane, Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú #Lễ truy điệu #Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane Lào
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Lào

NGHỊ QUYẾT 06 VỀ TRIỂN KHAI ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI

NGHỊ QUYẾT 59 - HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của tòa nhà bị sập do động đất tại Manizales, Colombia ngày 10/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Điện chia buồn về vụ động đất ở Colombia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Cộng hòa Colombia Abelardo de la Espriella, Chính phủ và nhân dân Colombia về những thiệt hại nặng nề từ trận động đất xảy ra sáng 10/8.