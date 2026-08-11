Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ dự Lễ truy điệu đồng chí Xaysomphone Phomvihane

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, ngày 12/8/2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam dự Lễ truy điệu đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào tại Thủ đô Vientiane, Lào./.
Tin cùng chuyên mục
Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia
Một số nội dung chính trong Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Australia.
Thủ tướng: Đưa quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hà Lan lên tầm cao mới
Điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tài chính thành trụ cột chính trong quan hệ song phương.
Việt Nam-New Zealand: Mở rộng dư địa cho những động lực tăng trưởng mới
Sự khác biệt về quy mô và cơ cấu kinh tế đang tạo nên tính bổ trợ, mở ra cơ hội để Việt Nam và New Zealand chuyển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thành những hợp tác kinh tế thực chất hơn.
Tăng cường những cầu nối gắn kết quan hệ Việt Nam-Australia
Truyền thông, thương mại số, an ninh mạng, giáo dục và giao lưu nhân dân được Việt Nam và Australia xác định là những lĩnh vực giàu tiềm năng, góp phần tạo thêm động lực cho quan hệ song phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiều bào là cầu nối quan trọng với đất nước
Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng bà con Việt kiều tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực quốc tế với Việt Nam.
Trao khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng tặng nhân dân Cuba
Khoản hỗ trợ của nhân dân Việt Nam được trao trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, là minh chứng cho tình đoàn kết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Cuba.
Quy định về kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị bảo vệ bí mật nhà nước
Chính phủ ban hành Nghị định 315/2026/NĐ-CP quy định việc kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó kiểm tra định kỳ được thực hiện 3 năm một lần.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà là Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch
Theo quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 11/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà là Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch.
Hà Nội sắp xếp còn 14 sở chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Điện chia buồn về vụ động đất ở Colombia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Cộng hòa Colombia Abelardo de la Espriella, Chính phủ và nhân dân Colombia về những thiệt hại nặng nề từ trận động đất xảy ra sáng 10/8.
Thông cáo báo chí số 09 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị; thảo luận ở tổ về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận...
Tái cấu trúc chương trình khoa học công nghệ để tạo kết quả thực chất
Giai đoạn 2016-2025, toàn hệ thống chương trình có khoảng 42 chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, triển khai khoảng 4.800 nhiệm vụ, tổng kinh phí từ ngân sách nhà nước gần 17.000 tỷ đồng.
Các Bộ hoàn thành sắp xếp bộ máy gắn với phân cấp, phân quyền trong tháng 10
Theo Nghị quyết số 221/NQ-CP, các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong đồng bộ với phân cấp, phân quyền (hoàn thành trong tháng 10/2026).
Đảm bảo yêu cầu về trách nhiệm và các điều kiện thực thi phòng, chống tội phạm
Đại biểu Quốc hội cho rằng cần bảo đảm sự phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, chiều 11/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khánh thành Nhà Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon.
Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế Việt Nam-Australia
Tuyên bố chung Việt Nam-Australia khẳng định hai nước cam kết làm sâu sắc hợp tác nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế, góp phần củng cố an ninh và thịnh vượng của mỗi nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ khánh thành trụ sở mới Đại sứ quán Việt Nam tại Australia
Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Australia, chiều 11/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khánh thành trụ sở mới Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.
Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia
Tuyên bố chung Việt Nam-Australia khẳng định hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, kinh tế đến khoa học công nghệ, năng lượng, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học, công nghệ Việt Nam-Australia
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu toàn văn “Tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia."
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Lãnh đạo Liên đảng Tự do-Quốc gia Australia
Việt Nam mong muốn Australia, với những thế mạnh về vốn, công nghệ, giáo dục-đào tạo và tài nguyên, tiếp tục là đối tác đồng hành quan trọng trong quá trình tạo dựng các động lực tăng trưởng mới.
Thủ tướng điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten
Chiều 11/8/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten.
Cộng đồng người Việt Nam tại nhiều nước viếng Chủ tịch Quốc hội Lào
Các đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan của Việt Nam tại nhiều nước đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Xaysomphone Phomvihane.
Đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, củng cố quan hệ đối tác Việt Nam-Tây Ban Nha
Hội Hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha tổ chức đại hội lần thứ IV, tăng cường quan hệ hợp tác, đối ngoại nhân dân và thúc đẩy mối quan hệ song phương.
Định hình nét văn hóa mới - lan tỏa giá trị thông qua hành động
Các trí thức, nhà khoa học Thủ đô nhận định trọng tâm của Chỉ thị 07 là đưa việc học và làm theo Bác trở thành động lực nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.
Tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam-Australia lên tầm cao mới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò, vị thế của Australia cũng như quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện chặt chẽ và tin cậy giữa hai nước.
Tăng cường quan hệ Nghị viện và giao lưu nhân dân Việt Nam-Australia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia, đề xuất tăng cường ngoại giao nghị viện, giáo dục, công nghệ và đầu tư giữa hai nước.
Mở rộng cơ chế bứt phá, tăng phân quyền mạnh để phát triển đô thị bền vững
Dự thảo Luật Phát triển đô thị sẽ tạo hành lang pháp lý mới cho phát triển các đô thị, đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đảm bảo an toàn pháp lý và tạo động lực tăng trưởng mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia gặp gỡ báo chí
Trưa 11/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã gặp gỡ báo chí.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Australia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng sự phát triển ổn định của Australia sẽ đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Australia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã trao đổi 3 tuyên bố chung và cùng chứng kiến trao 7 văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Australia.