Đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, củng cố quan hệ đối tác Việt Nam-Tây Ban Nha

Sáng 11/8, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự Đại hội có lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đại sứ Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam, bà Carmen Cano De Lasala; các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, hội viên và chi hội thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha...

Theo ban tổ chức, Đại hội được tổ chức trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Tây Ban Nha tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố; hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng.

Hai nước đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Tây Ban Nha vào năm 2027, mở ra nhiều cơ hội làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Trong bối cảnh đó, đối ngoại nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những kênh quan trọng góp phần củng cố lòng tin, tăng cường hiểu biết và xây dựng nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.

Đại hội cũng là dịp quan trọng để hai bên nhìn lại chặng đường hợp tác, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhấn mạnh Tây Ban Nha không chỉ là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại EU, mà còn là cửa ngõ chiến lược kết nối Việt Nam với không gian Địa Trung Hải và cộng đồng các nước nói tiếng Tây Ban Nha rộng lớn. Ở chiều ngược lại, Việt Nam ngày càng trở thành đối tác tin cậy của Tây Ban Nha tại khu vực Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Trong những năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha, mặc dù còn không ít khó khăn về nguồn lực, nhưng đã có nhiều cố gắng duy trì và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân, thúc đẩy hợp tác giáo dục, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Tây Ban Nha; đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha và đối tác của bạn.

Thay mặt lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Hùng ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực, đóng góp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cùng toàn thể hội viên trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời mong muốn Hội phát huy hơn nữa vai trò trong nhiệm kỳ mới; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực và hiệu quả hơn.

Tăng cường ứng dụng công nghệ số, truyền thông hiện đại và mạng xã hội để lan tỏa hình ảnh Việt Nam, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động hữu nghị; đưa quan hệ hai nước đến gần hơn với nhân dân, biến những khuôn khổ hợp tác ở cấp quốc gia thành những kết nối cụ thể giữa địa phương, trường học, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân hai nước...

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam, bà Carmen Cano de Lasala phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Bày tỏ vui mừng được tham dự Đại hội lần này, bà Carmen Cano De Lasala, Đại sứ Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam khẳng định, Tây Ban Nha coi trọng Việt Nam với tư cách là một quốc gia năng động và tiềm năng; mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương.

Đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, Đại hội là sự kiện quan trọng để hai bên cùng thúc đẩy quan hệ giữa các cơ quan đơn vị, trong đó có mối quan hệ hợp tác giữa Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha trong việc tổ chức các hoạt động chung.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và những vấn đề cần tiếp tục đổi mới; thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng và bầu Ban Chấp hành khóa IV gồm 22 thành viên có đủ năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của Hội cũng như cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng giám đốc TTXVN, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Lợi cam kết sẽ kế thừa những thành quả và giá trị tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, hội viên của Hội đã dày công vun đắp; đồng thời sẽ làm việc với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo và hiệu quả, phát huy trí tuệ và thế mạnh của mỗi thành viên ban chấp hành, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để Hội thực sự là cầu nối hữu nghị, hợp tác và gắn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Tây Ban Nha./.​

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