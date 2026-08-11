Động đất tại Colombia: Hơn 130 người thiệt mạng, hơn 1.500 công trình bị hư hại

Trận động đất độ lớn 7,4 xảy ra tại Colombia ngày 10/8 đã gây hậu quả nghiêm trọng, với hơn 130 người thiệt mạng và hàng chục nghìn công trình bị hư hại.

Trận động đất độ lớn 7,4 xảy ra tại Colombia ngày 10/8 đã gây hậu quả nghiêm trọng, với hơn 130 người thiệt mạng và hàng chục nghìn công trình bị hư hại.

Tâm chấn của trận động đất được xác định gần khu vực San Jose del Palmar, thuộc tỉnh Choco.

Rung chấn được cảm nhận tại nhiều khu vực của Colombia, đồng thời lan sang các nước láng giềng gồm Venezuela, Ecuador và Panama.

Trước tình hình trên, Chính phủ Colombia đã tuyên bố thảm họa cấp quốc gia, đồng thời điều các lực lượng cứu hộ tới những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất./.