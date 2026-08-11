Ra quân giải tỏa vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò

Sáng 11/8, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh, thành phố Hà Nội tổ chức giai đoạn 1 ra quân giải tỏa 18 trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò (thôn Thái Vụ).

Sau đợt này, địa phương tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch xử lý, đồng thời triển khai biện pháp quản lý mặt bằng, ngăn chặn tái lấn chiếm.

Đây là hoạt động thực hiện Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 6/8/2026 của Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh về giải tỏa, xử lý các trường hợp xây dựng công trình vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ, giải tỏa các hạng mục gồm sàn gỗ, lều bạt, chòi, công trình khung sắt, mái tôn, quầy bán nước và một số hạng mục phục vụ hoạt động kinh doanh, cắm trại ven hồ.

Ông Trần Đình Cường, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Kim Anh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân xã, Phòng Kinh tế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức giải tỏa 18 trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò.

Trước khi tổ chức ra quân, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh đã ban hành Thông báo số 2323/TB-UBND ngày 6/8/2026, yêu cầu các tổ chức, cá nhân tự giác di chuyển tài sản, tháo dỡ toàn bộ hạng mục công trình vi phạm trước ngày 11/8. Đối với những trường hợp không chấp hành, địa phương tổ chức giải tỏa, xử lý theo quy định.

Các lực lượng tham gia gồm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, Phòng Kinh tế, Công an xã, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, Ban Chỉ huy quân sự, Trạm Y tế cùng các tổ chức chính trị-xã hội.

Chi nhánh Xí nghiệp thủy lợi Sóc Sơn và Công ty Điện lực Sóc Sơn phối hợp bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện.

Địa phương cũng huy động máy xúc, máy cắt, cưa máy và các phương tiện cần thiết để tháo dỡ công trình. Công an xã Kim Anh xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, an toàn cho người và phương tiện tham gia giải tỏa.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh cho biết, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đã phối hợp với Công ty Thủy lợi Hà Nội tổ chức hai đợt ra quân, giải tỏa 32 trường hợp vi phạm.

Đến cuối tháng 3/2026, Ủy ban Nhân dân xã tiếp nhận bàn giao công trình thủy lợi hồ Đồng Đò từ Công ty Thủy lợi Hà Nội.

Sau khi tiếp nhận, Ủy ban Nhân dân xã giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã quản lý công trình, đồng thời rà soát các trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò để xây dựng kế hoạch giải tỏa.

Đợt ra quân ngày 11/8 hôm nay là đợt thứ ba do Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh tổ chức sau khi địa phương tiếp nhận công trình thủy lợi hồ Đồng Đò từ Công ty Thủy lợi Hà Nội để trực tiếp quản lý và biện pháp của xã là chủ động hơn và không để tái phạm.

Hoạt động giải tỏa công trình vi phạm được triển khai tại nhiều vị trí ven hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

“Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh có trách nhiệm quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt công trình thủy lợi hồ Đồng Đò; đồng thời xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp vi phạm, lấn chiếm trong phạm vi bảo vệ công trình,” ông Nguyễn Văn Toàn cho biết.

Sau giai đoạn 1, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tiếp tục kiểm tra, định vị và lập danh sách các vị trí xây dựng, lấn chiếm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Việc rà soát dự kiến cơ bản hoàn thành trước ngày 20/8, làm căn cứ để địa phương xây dựng kế hoạch giải tỏa trong giai đoạn tiếp theo.

Việc kiểm tra được triển khai gắn với đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai. Qua đó, địa phương xác định cụ thể vị trí, công trình, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất có vi phạm, bảo đảm hồ sơ xử lý đầy đủ, chính xác.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh, địa phương đặt mục tiêu giải tỏa dứt điểm các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò trước ngày 30/9/2026.

Cùng với tổ chức giải tỏa, một trong những yêu cầu được địa phương xác định là quản lý chặt chẽ mặt bằng sau xử lý, không để các tổ chức, cá nhân tái lấn chiếm hoặc tái dựng công trình.

Ủy ban Nhân dân xã giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xây dựng phương án quản lý, bảo vệ các khu vực đã giải tỏa; duy trì lực lượng thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm mới phát sinh.

“Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phải có phương án bảo vệ sau giải tỏa, đặc biệt không để tái lấn chiếm tại những vị trí đã được giải tỏa hoặc cưỡng chế. Quan điểm của xã là 100% vi phạm trên địa bàn phải được kiểm tra, phát hiện, thiết lập hồ sơ và xử lý kịp thời theo quy định pháp”, ông Nguyễn Văn Toàn nhấn mạnh.

Song song với việc giải tỏa các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh tiếp tục kiểm tra, rà soát riêng đối với các công trình có dấu hiệu vi phạm trên đất rừng. Đây là hai nhóm vi phạm có phạm vi, căn cứ pháp lý và quy trình xử lý khác nhau.

Ông Trần Đình Cường cho biết, đối với công trình vi phạm trên đất rừng phát sinh sau ngày 1/7/2026, Phòng Kinh tế sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân xã kiểm tra, thiết lập hồ sơ và xử lý dứt điểm trước ngày 30/9/2026.

Đối với các công trình phát sinh trước ngày 1/7/2026, cơ quan chuyên môn tiếp tục kiểm tra, rà soát, phân loại, thiết lập hồ sơ và xây dựng kế hoạch xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Báo cáo số 540/BC-UBND ngày 7/8/2026, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh nhìn nhận việc kiểm tra, phát hiện và thiết lập hồ sơ đối với một số trường hợp trước đây chưa kịp thời; việc áp dụng biện pháp ngăn chặn sau khi phát hiện công trình vi phạm còn lúng túng.

Một số cán bộ, công chức phụ trách địa bàn chưa sâu sát, thiếu chủ động trong kiểm tra, phát hiện và tham mưu xử lý.

Địa phương cho biết sẽ kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm, chậm phát hiện, chậm thiết lập hồ sơ, xử lý không dứt điểm hoặc thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Đợt ra quân sáng 11/8 là bước đầu trong kế hoạch xử lý vi phạm, lập lại trật tự tại khu vực hồ Đồng Đò.

Sau giải tỏa, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý các trường hợp còn tồn tại, quản lý chặt mặt bằng và ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới phát sinh./.

Hà Nội: Xử lý dứt điểm 3 vụ việc vi phạm tại hồ Đồng Đò trước 30/9 UBND xã Kim Anh cho biết còn 3 vụ việc tại khu hồ Đồng Đò thuộc đất rừng phòng hộ Sóc Sơn chưa được xử lý, trong đó có công trình SOLARA Đồng Đò và khu vực san gạt, “cạo trọc” được báo chí phản ánh.

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