Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9-12/8/2026.

Sáng 11/8, sau Lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Toàn quyền ở thủ đô Canberra theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Canberra sau chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của bà đến Việt Nam vào tháng 9/2025.

Nhiệt liệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước tới Australia, Toàn quyền Australia Sam Mostyn khẳng định quan hệ hai nước đang phát triển hết sức mạnh mẽ trên nền tảng tin cậy chính trị vững chắc.

Toàn quyền Australia tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ chứng kiến các thành tựu mới, góp phần tiếp thêm những động lực mới đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu hơn nữa trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự tiếp đón trọng thị và thân tình của cá nhân bà Toàn quyền, Nhà nước và Nhân dân Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chúc mừng những thành tựu Australia đạt được dưới sự lãnh đạo của Toàn quyền Sam Mostyn, đặc biệt trong thúc đẩy gắn kết xã hội, bình đẳng giới và phát triển bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng sự phát triển ổn định của Australia không chỉ đem lại thịnh vượng cho người dân Australia, cho quan hệ Việt Nam-Australia mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Trao đổi về quan hệ song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Australia sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ, việc triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia; nhấn mạnh Australia là người bạn, đối tác tin cậy, có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng với Việt Nam.

Việt Nam trân trọng sự đồng hành và hỗ trợ của Australia trong quá trình phát triển đất nước, đồng thời mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Chia sẻ với Toàn quyền những nét lớn về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam và những thành tựu quan trọng Việt Nam đã đạt được sau hơn 40 năm Đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chia sẻ những kết quả có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam sau các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước vừa qua. Trong đó, đặc biệt là việc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã nhất trí xác lập mô hình phát triển mới dựa trên năng suất, tri thức, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao và quản trị hiện đại, gắn với tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng; thể hiện quyết tâm bứt phá và khát vọng của toàn thể Lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam trong việc đạt được hai mục tiêu 100 năm, phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Trong bối cảnh thế giới hiện nay đang có những biến đổi sâu sắc và đặt ra những yêu cầu rất cao đối với phát triển của hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai bên càng cần tăng cường hợp tác hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn chuyến thăm đến Australia lần này sẽ tiếp tục nâng quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của Việt Nam và Australia.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển và sự năng động của Việt Nam, đặc biệt là quá trình chuyển đổi mạnh mẽ về kinh tế, khoa học-công nghệ và hội nhập quốc tế; cho rằng Australia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn phát triển, coi khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực chủ yếu của phát triển; khẳng định đây là nền tảng thuận lợi để hai nước mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới.

Bà Toàn quyền khẳng định Australia mong muốn trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về định hướng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi cấp cao và các kênh hợp tác; mở rộng hợp tác quốc phòng-an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, hướng tới mục tiêu kim ngạch hai chiều 20 tỷ USD và tăng mạnh đầu tư hai chiều.

Việt Nam mong muốn đón thêm các dòng vốn chất lượng cao từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Australia thông qua Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia, đồng thời đề nghị Nhà nước, Chính phủ Australia tiếp tục tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại Australia.

Trong hợp tác phát triển, giáo dục và chia sẻ tri thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản trị công, cải cách hành chính và chuyển đổi số khu vực công; mở rộng học bổng, liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và hợp tác đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành công nghiệp mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch và kết nối nhân dân, nhất là giữa thanh niên, giới nghiên cứu và các thế hệ lãnh đạo trẻ.

Đánh giá cao chính sách đa văn hóa của Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Australia tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội Australia và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Toàn quyền Australia nhấn mạnh ý nghĩa của quan hệ nhân dân và cộng đồng trong xây dựng nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước; đánh giá cao những đóng góp ngày càng nổi bật của cộng đồng người Việt Nam tại Australia, cũng như vai trò của sinh viên, trí thức, chuyên gia và doanh nhân Việt Nam trong thúc đẩy kết nối giữa hai nước.

Australia mong muốn tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam phát huy thế mạnh, gìn giữ bản sắc văn hóa và đóng góp vào sự đa dạng, thịnh vượng của xã hội Australia.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đề cao đối thoại, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế; cùng hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, bao trùm và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Toàn quyền Australia Sam Mostyn thăm lại Việt Nam vào thời gian thuận tiện. Toàn quyền Sam Mostyn vui vẻ nhận lời./.

Toàn cảnh Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Australia Sáng 11/8/2026, tại thủ đô Canberra, Toàn quyền Australia Sam Mostyn chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9-12/8/2026.

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