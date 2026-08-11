Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Lãnh đạo Liên đảng Tự do-Quốc gia Australia

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, chiều 11/8 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Angus Taylor, Lãnh đạo Liên đảng đối lập, Chủ tịch đảng Tự do Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi Australia là Đối tác Chiến lược Toàn diện quan trọng và tin cậy, vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước; nhấn mạnh thành quả đạt được trong quan hệ song phương là kết quả vun đắp của nhiều thế hệ lãnh đạo, cùng sự đồng thuận rộng rãi trong chính giới Australia, tạo nền tảng để quan hệ hai nước phát triển ổn định, lâu dài, đóng góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mô hình phát triển mới, lấy đột phá thể chế, phát triển kinh tế tư nhân, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và chất lượng nguồn nhân lực làm những động lực then chốt.

Việt Nam mong muốn Australia, với những thế mạnh về vốn, công nghệ, giáo dục-đào tạo và tài nguyên, tiếp tục là đối tác đồng hành quan trọng trong quá trình tạo dựng các động lực tăng trưởng mới.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng nền tảng chính trị của quan hệ, tăng cường trao đổi giữa các chính đảng, giao lưu Quốc hội và nghị sỹ hai nước; đồng thời chuyển từ khai thác lợi thế thương mại sang cùng xây dựng các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị an toàn, bền vững và có khả năng chống chịu cao, nhất là về năng lượng và khoáng sản thiết yếu; đề nghị Australia tiếp tục bảo đảm nguồn cung than, khí hóa lỏng cho Việt Nam, mở rộng hợp tác về năng lượng sạch, chuyển đổi xanh.

Hai nước có nhiều điều kiện đưa quan hệ kinh tế lên tầm cao mới, hướng tới cùng tạo dựng năng lực, công nghệ và giá trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Angus Taylor, Lãnh đạo Liên đảng đối lập, Chủ tịch Đảng Tự do Australia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp và các quỹ đầu tư Australia tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Australia có thế mạnh như năng lượng sạch, nông nghiệp thông minh, hạ tầng, khoáng sản và công nghệ cao, kinh tế biển; đồng thời, đề nghị Australia tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Australia, thúc đẩy quan hệ đầu tư hai chiều ngày càng cân bằng và hiệu quả.

Về phần mình, ông Angus Taylor khẳng định đảng Tự do Australia coi trọng quan hệ với Việt Nam, cho rằng nền tảng chính trị tốt đẹp đang tạo điều kiện thuận lợi để hai nước chuyển mạnh sang những lợi ích kinh tế và cơ hội phát triển cụ thể, lâu dài.

Ông Angus Taylor khẳng định cho dù đảng phái nào cầm quyền tại Australia đều coi trọng quan hệ với Việt Nam. Ông đánh giá cao những bước đi chủ động của Việt Nam trong cải cách và hội nhập, đồng thời nhấn mạnh quan hệ hai nước ngày càng được vun đắp trên nền tảng rộng hơn quan hệ giữa hai Chính phủ, với sự tham gia thực chất của các chính đảng, nghị sỹ, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục, nghiên cứu.

Ông Angus Taylor khẳng định đảng Tự do Australia ủng hộ mạnh mẽ việc cụ thể hóa các cam kết, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Australia chủ động hơn trong việc nắm bắt các cơ hội hợp tác tại Việt Nam, quốc gia không chỉ là một thị trường quan trọng mà còn là đối tác giàu tiềm năng để Australia cùng phát triển năng lực sản xuất, công nghệ và các ngành công nghiệp tương lai./.Nguyễn Hồng Điệp

Báo chí Australia đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Báo chí Australia nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng rõ nét cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đang phát triển mạnh mẽ và mang lại lợi ích lâu dài.