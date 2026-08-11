Cộng đồng người Việt Nam tại nhiều nước viếng Chủ tịch Quốc hội Lào

Ngày 11/8, các đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan của Việt Nam tại nhiều nước đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và các cơ quan của Việt Nam do Đại sứ Vũ Hồ dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Lào tại thủ đô Seoul.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn đã dành 1 phút mặc niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, người con ưu tú của nhân dân Lào, đồng thời là người bạn thân thiết, gắn bó, thủy chung của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam.

Trong sổ tang, Đại sứ Vũ Hồ viết: “Đồng chí Xaysomphone Phomvihane là một nhà lãnh đạo xuất sắc, đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào, đồng thời có nhiều đóng góp quý báu trong việc vun đắp tình hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào.”

Thay mặt cho Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ Vũ Hồ bày tỏ lòng thương tiếc và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân Lào các dân tộc anh em và gia quyến đồng chí Xaysomphone Phomvihane.

Đại sứ Vũ Hồ ghi sổ tang. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Tại Bangkok, ngày 11/8, Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ Phạm Việt Hùng dẫn đầu, cùng đại diện các cơ quan bên cạnh đã đến Đại sứ quán Lào tại Thái Lan đặt vòng hoa viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Xaysomphone Phomvihane.

Thay mặt Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi sổ tang, Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ vô cùng thương tiếc trước sự ra đi mãi mãi của đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh đồng chí Xaysomphone Phomvihane là một nhà lãnh đạo xuất sắc, người đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào, cũng như cho việc tăng cường tình hữu nghị rộng lớn, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào.

Thành kính phân ưu cùng Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào cùng gia quyến đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định tình hữu nghị sâu sắc và tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào sẽ mãi được trân trọng, vun đắp và phát triển hơn nữa bởi các thế hệ của hai nước.

Trước đó, ngày 10/8, Đại sứ Nguyễn Hương Trà, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU), đã đến Đại sứ quán Lào tại Brussels ký sổ tang và bày tỏ chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của đồng chí Xaysomphone Phomvihane.

Tại phòng tang lễ được trang trí trang nghiêm với quốc kỳ Lào và hoa trắng, trước di ảnh đồng chí Xaysomphone Phomvihane phủ dải băng đen, Đại sứ Nguyễn Hương Trà đã thành kính tưởng niệm và ghi vào sổ tang những dòng chia buồn chân thành, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự mất mát lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào.

Đại sứ Nguyễn Hương Trà tưởng niệm đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào. (Ảnh: Lan Anh-Duy Tùng/TTXVN)

Đại sứ khẳng định tình hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, sẽ tiếp tục được gìn giữ, kế thừa và không ngừng củng cố bởi các thế hệ tiếp theo.

Đại sứ Lào tại Vương quốc Bỉ Kingphokeo Phommahaxay trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của Đại sứ quán Việt Nam.

Đại sứ Kingphokeo Phommahaxay nhấn mạnh nghĩa cử này là biểu hiện sinh động và xúc động của tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Lào-Việt, thể hiện sự gắn bó keo sơn vốn là nền tảng bền vững của quan hệ hai nước trong suốt chiều dài lịch sử.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane là một trong những nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nhà nước Lào, người đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào, cũng như cho việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam./.

Các hội, đoàn người Việt Nam tại Lào viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane Ghi sổ tang, Tổng hội người Việt Nam tại Lào và Hội Người Việt Nam thủ đô Vientiane viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Xaysomphone Phomvihane, cố Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào."

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