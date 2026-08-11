Tăng cường hợp tác truyền thông Việt Nam-Australia trong kỷ nguyên số

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia, chiều 10/8 (theo giờ địa phương), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tới thăm, làm việc với Tập đoàn Phát thanh và Truyền hình Australia (ABC) tại Sydney.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi sâu rộng về xu hướng phát triển báo chí hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp thúc đẩy hợp tác truyền thông song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, sau phát biểu chào mừng đoàn đại biểu Việt Nam, Chủ tịch ABC Kim Williams cho biết ABC đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển từ đài phát thanh truyền thống trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện hàng đầu.

Trong suốt quá trình đó, ABC đã không ngừng mở rộng mạng lưới, liên tục tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí quốc tế, trong đó có các đơn vị truyền thông của Việt Nam.

Ông Williams nhận định ngành truyền thông toàn cầu đang trải qua những biến chuyển sâu sắc trước sự bùng nổ của công nghệ số. Công nghệ không chỉ tái định hình cách thức vận hành tòa soạn mà còn thay đổi căn bản phương thức sản xuất, phân phối và quản trị thông tin.

Chia sẻ về thực tiễn tại ABC, ông cho biết AI hiện đóng vai trò nền tảng và đang được đài thử nghiệm tích cực nhằm tối ưu hóa hoạt động báo chí. Thực tế cho thấy AI phát huy hiệu quả cao nhất trong việc chuyển đổi định dạng nội dung - như tự động chuyển dữ liệu phát thanh (radio) thành văn bản để đăng tải trên các nền tảng số.

Bên cạnh đó, AI hỗ trợ phóng viên sáng tạo tiêu đề (headline) bằng cách phân tích nội dung và đề xuất các phương án tối ưu, đồng thời xử lý các tập dữ liệu dung lượng lớn thành các bản tin ngắn gọn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tham quan cơ sở hạ tầng sản xuất thông tin của ABC. (Ảnh: Diệu Linh/TTXVN)

Với mạng lưới khoảng 60 văn phòng trên khắp Australia, ABC đang dùng AI để chuyển đổi nhanh các nội dung phát thanh địa phương tại vùng sâu, vùng xa thành bản tin số đăng trên website và mạng xã hội. Điều này giúp giải phóng sức lao động, tạo thêm thời gian cho phóng viên tìm kiếm các câu chuyện mới mà vẫn bảo đảm độ chính xác và tính khách quan.

Công nghệ số cũng giúp ABC phủ sóng tới 99,7% lãnh thổ quốc gia nhờ khả năng nén dữ liệu và phân phối đa nền tảng. Tuy nhiên, lãnh đạo ABC cũng lưu ý AI vẫn là lĩnh vực mới, đòi hỏi sự cẩn trọng cao đối với các vấn đề về đạo đức báo chí, độ tin cậy và trách nhiệm biên tập.

Trao đổi tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quyền tiếp cận thông tin của người dân và chú trọng xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Báo chí Việt Nam không chỉ cung cấp thông tin kịp thời mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Đánh giá ứng dụng AI là xu thế tất yếu của báo chí hiện đại, đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định công nghệ chỉ có thể phát huy hiệu quả khi gắn liền với bản lĩnh nghề nghiệp, đạo đức và trách nhiệm của người làm báo. Yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định trong việc kiểm chứng, đánh giá và chịu trách nhiệm về nội dung trước khi công bố.

Nhằm đưa hợp tác truyền thông tương xứng với tầm vóc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề xuất 5 hướng hợp tác trọng tâm, bao gồm: Tiếp tục tăng cường trao đổi các chương trình phát thanh, truyền hình, sản phẩm báo chí chất lượng cao giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người mỗi nước; Mở rộng đồng sản xuất các chương trình chuyên đề, podcast và sản phẩm đa phương tiện về các chủ đề cùng quan tâm như phát triển bền vững, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giáo dục và du lịch; Đề nghị ABC tăng cường hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các cơ quan báo chí Việt Nam, trọng tâm là quản trị tòa soạn hội tụ, sản xuất podcast, công nghệ số và ứng dụng AI; Đẩy mạnh trao đổi các đoàn lãnh đạo, quản lý và chuyên gia truyền thông giữa hai nước; Phát huy vai trò thành viên, tăng cường phối hợp giữa ABC với các cơ quan báo chí Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp hội Phát thanh-Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương (ABU).

Chủ tịch ABC Williams nhất trí cao với các đề xuất của phía Việt Nam, khẳng định Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) đã ký giữa ABC với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và VOV là nền tảng vững chắc cho các hoạt động đào tạo chuyên môn. Đồng thời, khuôn khổ ABU cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác đa phương thiết thực hơn trong khu vực.

Chia sẻ cụ thể về các kế hoạch hợp tác, bà Claire Gorman - Trưởng bộ phận Dịch vụ quốc tế của ABC - cho biết trong năm 2026, ABC sẽ ra mắt chương trình kinh doanh chuyên sâu về Đông Nam Á và các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó có Việt Nam.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Diệu Linh/TTXVN)

Ngay trong tháng 8 này, ABC sẽ phát sóng loạt chương trình văn hóa - nghệ thuật 6 phần mang tên “Culture by Design” quay tại Hà Nội, dự kiến sẽ được chia sẻ trên kênh “Vietnam Today” của VTV.

Về đào tạo, chương trình “Đối thoại số” (Digital Dialogues), do Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp tổ chức vừa qua, đã hỗ trợ các nhà báo Việt Nam cập nhật kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số vào quy trình sản xuất thực tế.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trịnh Văn Quyết cùng đoàn đại biểu đã tham quan cơ sở hạ tầng sản xuất, tìm hiểu thực tế mô hình vận hành tòa soạn hội tụ và công nghệ truyền thông hiện đại của ABC./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Canberra, tiếp tục chương trình thăm Australia Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Australia, tối 10/8/2026 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến Thủ đô Canberra.