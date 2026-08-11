Quy định về kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị bảo vệ bí mật nhà nước

Chính phủ ban hành Nghị định số 315/2026/NĐ-CP ngày 10/8/2026 quy định về kiểm định và kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật bảo vệ bí mật nhà nước.

Nghị định này quy định về danh mục thiết bị kỹ thuật bắt buộc kiểm định, kiểm tra an ninh liên quan đến bí mật nhà nước; nguyên tắc, thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục, nội dung, quy trình, quản lý hoạt động kiểm định an ninh, hoạt động kiểm tra an ninh; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm định an ninh, hoạt động kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật liên quan đến bí mật nhà nước.

Nghị định này không điều chỉnh hoạt động kiểm định, kiểm tra sản phẩm mật mã và các thiết bị điện tử, tin học dùng để cài đặt chương trình phần mềm mật mã; hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật theo Nghị định này không thay thế hoạt động kiểm tra an ninh mạng được điều chỉnh tại Luật An ninh mạng.

Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp nhà nước quản lý, sử dụng thiết bị kỹ thuật bắt buộc phải kiểm định, kiểm tra an ninh; đơn vị kiểm định an ninh, đơn vị kiểm tra an ninh; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm định, hoạt động kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật.

Nguyên tắc kiểm định an ninh, kiểm tra an ninh

Nghị định quy định nguyên tắc kiểm định an ninh, kiểm tra an ninh phải tuân thủ pháp luật, khách quan, kịp thời, chính xác.

Đồng thời, bảo đảm sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức liên quan; không gây cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức sử dụng đối tượng kiểm định, đối tượng kiểm tra.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng theo thẩm quyền giao đơn vị có đủ năng lực, điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và các điều kiện cần thiết thực hiện hoạt động kiểm định an ninh, kiểm tra an ninh theo quy định tại Nghị định này.

Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý về an ninh, trật tự thực hiện hoạt động kiểm tra an ninh tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Công an (trừ lĩnh vực do Bộ Quốc phòng quản lý).

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng công bố đơn vị kiểm định, đơn vị kiểm tra thuộc phạm vi quản lý; Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công bố đơn vị kiểm tra được giao thực hiện hoạt động kiểm tra an ninh tại địa phương.

Danh mục thiết bị kỹ thuật bắt buộc phải kiểm định, kiểm tra an ninh và tiêu chí về an ninh thiết bị kỹ thuật

Danh mục thiết bị kỹ thuật bắt buộc phải kiểm định, kiểm tra an ninh được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Ngoài danh mục thiết bị kỹ thuật quy định tại Phụ lục I, Bộ Quốc phòng xây dựng, ban hành danh mục thiết bị kỹ thuật bắt buộc phải kiểm định, kiểm tra an ninh thuộc lĩnh vực quốc phòng (*).

Bộ Công an xây dựng, ban hành bộ tiêu chí an ninh thiết bị kỹ thuật làm căn cứ thực hiện hoạt động kiểm định an ninh, kiểm tra an ninh phù hợp với yêu cầu quản lý, điều kiện kỹ thuật, công nghệ của thiết bị kỹ thuật. Ngoài bộ tiêu chí an ninh thiết bị kỹ thuật này, Bộ Quốc phòng xây dựng, ban hành bộ tiêu chí an ninh thiết bị kỹ thuật phù hợp với yêu cầu quản lý, điều kiện kỹ thuật, công nghệ của thiết bị kỹ thuật trong phạm vi, lĩnh vực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.

Yêu cầu đối với thiết bị kỹ thuật đưa vào kiểm định an ninh, kiểm tra an ninh

Nghị định quy định thiết bị đưa vào kiểm định phải bảo đảm nguyên trạng của nhà sản xuất; thiết bị đưa vào kiểm tra phải đang hoạt động bình thường, ổn định.

Đối với việc kiểm định, thiết bị nhập khẩu phải có đủ các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of origin-CO), Chứng nhận chất lượng (Certificate of quality-CQ).

Tài liệu kỹ thuật và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Ngoài các yêu cầu nêu trên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định yêu cầu đối với thiết bị đưa vào kiểm định an ninh, kiểm tra an ninh trong phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Thời gian kiểm định an ninh, kiểm tra an ninh

Kiểm định an ninh thực hiện đối với đối tượng kiểm định trước khi đưa vào sử dụng. Đối với đối tượng kiểm định do cơ quan có thẩm quyền cấp đã được kiểm định an ninh thì không phải thực hiện quy trình kiểm định theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.

Kiểm tra an ninh thực hiện định kỳ 03 năm/01 lần tính từ thời điểm thiết bị được dán tem kiểm định hoặc tem kiểm tra gần nhất.

Kiểm tra an ninh bất thường thực hiện đối với đối tượng kiểm tra sau khi khắc phục xong sự cố; sau khi nâng cấp, cài đặt bổ sung, thay thế phần cứng, phần mềm; khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng đối tượng kiểm tra.

Đối với thiết bị kỹ thuật thuộc danh mục do Bộ Quốc phòng ban hành quy định tại mục (*) (đã đề cập phía trên), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thời gian kiểm tra.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2027.

Đối với thiết bị kỹ thuật đã đưa vào sử dụng trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì không cần kiểm định an ninh, chỉ áp dụng quy định kiểm tra an ninh theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Nghị định này. Việc kiểm tra định kỳ trong trường hợp này được tính từ thời điểm Nghị định này có hiệu lực./.

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