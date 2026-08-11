Trao khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng tặng nhân dân Cuba

Chiều 11/8, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội tổ chức Lễ trao tượng trưng khoản hỗ trợ nhân dân Cuba nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro Ruz (13/8/1926-13/8/2026).

Khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng từ nguồn vận động trong Tháng Nhân đạo năm 2026 để hỗ trợ nhân dân Cuba.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cho biết khoản hỗ trợ là tình cảm, sự sẻ chia và lời tri ân của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba, đồng thời là sự tiếp nối tình hữu nghị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro đến vùng giải phóng Quảng Trị năm 1973 cùng câu nói “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc.

Công viên Fidel trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hà, là một điểm Lãnh tụ Fidel Castro dừng chân trong chuyến thị sát năm xưa đến Quảng Trị. Chính giữa công viên là tượng Lãnh tụ Fidel Castro; phần đế tượng có khắc câu nói nổi tiếng của ông: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình." (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Theo bà Đỗ Thị Thu Thảo, trong những năm qua, đời sống của nhân dân Cuba còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

“Đây không chỉ là khoản hỗ trợ vật chất mà là tình cảm, sự sẻ chia, là lời tri ân của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba; đồng thời là sự tiếp nối của tình hữu nghị đã được vun đắp bằng lòng thủy chung qua nhiều thế hệ,” bà Đỗ Thị Thu Thảo nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khẳng định thông qua Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam chuyển tới nhân dân Cuba lời nhắn gửi nhân dân Việt Nam luôn đồng hành cùng nhân dân Cuba, đồng thời nhấn mạnh: “Với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chúng tôi luôn tin rằng nhân đạo không có biên giới; lòng nhân ái không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý."

Tại buổi lễ, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ sự xúc động trước những thông điệp về tình cảm và quan hệ đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba.

Đại sứ cho biết khoản hỗ trợ của nhân dân Việt Nam được trao trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, là minh chứng cho tình đoàn kết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Cuba.

Bên cạnh giá trị vật chất, khoản hỗ trợ còn là thông điệp động viên từ Việt Nam, góp phần giảm bớt tác động của những khó khăn đối với đời sống người dân Cuba. Việc tiếp nhận khoản hỗ trợ ngay trước Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro càng mang ý nghĩa đặc biệt.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes khẳng định tình cảm và sự đoàn kết giữa nhân dân hai nước được Lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, xây dựng và vun đắp sẽ tiếp tục được các thế hệ gìn giữ và phát huy.

Đại sứ cũng nhắc lại chương trình ủng hộ nhân dân Cuba do Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động năm 2025, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước những hành động đoàn kết của nhân dân Việt Nam.

Tại buổi lễ, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes trao tặng Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tác phẩm nghệ thuật mang tên “Fidel Castro Ruz-Cuba trong trái tim người Việt,” được ghép từ hơn 6.600 bức ảnh nhỏ./.

Việt Nam kêu gọi đoàn kết ủng hộ Cuba tại cuộc họp Phong trào Không liên kết Đại diện Việt Nam kêu gọi Phong trào Không liên kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lên tiếng mạnh mẽ phản đối bao vây, cấm vận Cuba, góp phần bảo vệ các nguyên tắc nền tảng của Phong trào.

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