Công an Lai Châu phá chuyên án ma túy, bắt 2 đối tượng và thu giữ 8 bánh heroin

Ngày 11/8, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 8 bánh heroin.

Phát biểu tại buổi biểu dương, Thiếu tướng Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, quyết liệt của các tập thể, cá nhân tham gia đấu tranh chuyên án, đồng thời yêu cầu, các đơn vị tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện một nhóm đối tượng tại khu vực Mường Nhé, tỉnh Điện Biên có dấu hiệu móc nối với các đối tượng tại xã Hồng Thu, tỉnh Lai Châu để vận chuyển ma túy vào địa bàn tiêu thụ.

Đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh; Công an xã Phong Thổ và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh phương thức hoạt động, đường đi của ma túy và vai trò của từng đối tượng.

Đây là đường dây hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, các đối tượng thường lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, lựa chọn các tuyến đường vắng để vận chuyển, giao nhận ma túy; sử dụng mạng xã hội để liên lạc, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Đối tượng Liều A Sổ ( trú tại bản Trạm Púng, xã Quảng Lâm, tỉnh Điện Biên) và Thào A Chô (trú tại bản Nả Kế, xã Hồng Thu, tỉnh Lai Châu) được xác định có liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

2 đối tượng Liều A Sổ và Thào A Chô cùng tang vật 8 bánh heroin. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10/8, tại Km06+00, tỉnh lộ 129B, thuộc tổ dân phố Pa So, xã Phong Thổ, lực lượng chức năng bắt quả tang Liều A Sổ đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8 bánh hình chữ nhật, được xác định là heroin cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan. Đấu tranh bước đầu, Liều A Sổ khai nhận số ma túy trên được Sổ và Thào A Chô cùng chuẩn bị để mang đi bán kiếm lời. Chô có nhiệm vụ đi trước dò đường, cảnh giới. Khi phát hiện lực lượng Công an, Chô điều khiển xe môtô bỏ chạy.

Ban Chuyên án tổ chức truy xét, huy động lực lượng truy bắt đối tượng. Đến 15 giờ ngày 10/8, Thào A Chô bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực bìa rừng thuộc tổ dân phố Pa So, xã Phong Thổ. Lực lượng chức năng thu giữ 1 điện thoại di động, 1 xe môtô cùng các đồ vật, tài liệu liên quan.

Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án./.

Triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, cho biết đã phát hiện và triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy, cần sa từ nước ngoài về Việt Nam.

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