Công an Hưng Yên làm rõ vụ lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng tại doanh nghiệp Nhật Bản

Ngày 11/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thư cảm ơn từ lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Process Lab.Micron Việt Nam (doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Thăng Long II, phường Đường Hào) cảm ơn tinh thần trách nhiệm, chủ động và hiệu quả của lực lượng công an tỉnh trong việc triệt phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,4 tỷ đồng xảy ra tại công ty này.

Trong thư cảm ơn, lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Process Lab.Micron Việt Nam khẳng định: "Là một doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, chúng tôi luôn tin tưởng rằng Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng là một môi trường đầu tư an toàn, minh bạch và ổn định được xây dựng trên nền tảng của một hệ thống thực thi pháp luật nghiêm minh, hiệu quả và tận tâm. Những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của Công an tỉnh Hưng Yên trong quá trình điều tra vụ án đã củng cố mạnh mẽ hơn nữa niềm tin của công ty chúng tôi cũng như của các nhà đầu tư Nhật Bản vào hệ thống pháp luật và lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Đây cũng là nguồn động viên to lớn để công ty chúng tôi cũng như các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục yên tâm đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và gắn bó lâu dài với Việt Nam."

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) tiếp nhận đơn trình báo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Process Lab.Micron Việt Nam về việc Bùi Thị Hoài (sinh năm 1983, trú tại phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng) và Bùi Khánh Ly (sinh năm 1991, trú tại xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên), trong thời gian là nhân viên công ty, đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, chiếm đoạt số tiền hơn 8,4 tỷ đồng.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, hành vi được thực hiện tinh vi, có tổ chức, kéo dài từ năm 2023 đến năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tập trung lực lượng, khẩn trương xác minh, thu thập, nghiên cứu, đánh giá các tài liệu, chứng cứ liên quan. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do số lượng tài liệu lớn, trong đó có tài liệu bằng tiếng Nhật; việc lấy lời khai, đối chiếu thông tin với lãnh đạo người Nhật Bản của công ty phải thực hiện thông qua phiên dịch. Đáng chú ý, một đối tượng đã bỏ trốn, đối tượng còn lại không hợp tác, tìm cách chối bỏ hành vi phạm tội.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã không quản ngại khó khăn, tập trung nghiên cứu tài liệu, khắc phục trở ngại để làm rõ vụ việc. Đến ngày 27/7/2026, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Hoài và Bùi Khánh Ly về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;" đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Hoài, ra quyết định truy nã đối với Bùi Khánh Ly để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Những kết quả trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò của Công an tỉnh Hưng Yên trong giữ vững an ninh, trật tự, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, minh bạch, ổn định, tạo niềm tin để doanh nghiệp yên tâm đầu tư và phát triển lâu dài trên địa bàn tỉnh./.



Tây Ninh cảnh báo giả mạo cơ quan đăng ký kinh doanh để lừa đảo doanh nghiệp Ngày 7/8, tỉnh Tây Ninh phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng giả mạo cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện hành vi lừa đảo doanh nghiệp qua điện thoại và các ứng dụng mạng xã hội.