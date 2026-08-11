Điều tra bổ sung vụ lừa đảo hàng trăm tỷ đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh

Ngày 11/8, sau khi tiến hành thẩm vấn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo góp vốn dự án trồng cây sâm Ngọc Linh xảy ra tại Tập đoàn Mỹ Hạnh, Hội đồng xét xử nhận thấy tại phiên tòa có thêm nhiều bị hại từng ký hợp đồng, đầu tư tiền vào Tập đoàn Mỹ Hạnh nhưng chưa được lấy lời khai.

Mặt khác, Tòa cũng thấy cần làm rõ vai trò đồng phạm trong vụ án, cũng như những hành vi khác của bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh)… Do vậy, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung vụ án này.

Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa, bị cáo Phạm Mỹ Hạnh khai từng có nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu về cây sâm Ngọc Linh và mong muốn phát triển cây sâm Ngọc Linh để nhiều người Việt Nam có thể mua, sử dụng.

Cuối năm 2020, Tập đoàn Mỹ Hạnh tổ chức một số hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc doanh nghiệp đang triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh tại Kon Tum (cũ) và Quảng Nam (cũ), đồng thời kêu gọi nhà đầu tư góp vốn.

Sau khi một số hợp đồng liên quan đến dự án được ký kết, bị cáo Hạnh đã cùng nhóm trung gian đến khảo sát một số đơn vị doanh nghiệp dự kiến hợp tác. Đến tháng 6/2022, khi bắt đầu ký hợp đồng hợp tác trồng sâm với nhà đầu tư, Hạnh khai đã ký hợp đồng với một số đơn vị trồng sâm Ngọc Linh. Khi xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, bị cáo đã tính toán lợi nhuận dự kiến của cây sâm trong khoảng thời gian từ 1-5 năm.

Nói về mức “hoa hồng” dành cho những người trung gian tư vấn, giới thiệu khách hàng, Hạnh khai hai bên thỏa thuận mức hoa hồng 15% giá trị mỗi hợp đồng. Hạnh thừa nhận bị cáo mắc sai lầm khi trả mức “hoa hồng” cao như thế trong khi công ty chưa có hoạt động sản xuất mà vừa huy động tiền, vừa trả “hoa hồng” cao cho các nhà đầu tư.

Tại phiên tòa ngày 11/8, Tòa án đã triệu tập 470 nhà đầu tư (người bị hại) đến phiên xử. Hầu hết họ là những người cao tuổi và đều bày tỏ bức xúc khi tin tưởng vào những lời quảng cáo, dồn tiền đầu tư vào công ty của Hạnh để rồi bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền họ đã khó khăn mới tích lũy được.

Trước sự bức xúc này, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh đã nói lời xin lỗi các nhà đầu tư. Bị cáo thừa nhận mình đã sai và mong các nhà đầu tư bình tĩnh theo dõi một số tình tiết còn thiếu trong vụ án này.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng huy động vốn với tổng số tiền thu được là hơn 1.279 tỷ đồng (tổng số cả hợp đồng đã tất toán và hợp đồng chưa tất toán).

Quá trình điều tra xác định còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư vào công ty chưa tất toán với tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng. Trong đó, mới có 298 nhà đầu tư đến Cơ quan điều tra khai báo với tổng số tiền góp vốn là hơn 240 tỷ đồng./.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa do lừa đảo góp vốn trồng sâm Ngọc Linh Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh, cựu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư tham gia góp vốn để trồng sâm Ngọc Linh để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.